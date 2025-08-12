یک نیروگاه هسته‌ای در فرانسه اعلام کرد روز دوشنبه به دلیل حضور غیرمنتظره جمعیت زیادی از عروس‌های دریایی در فیلترهای آن، موقتاً تعطیل شده است.

به گزارش ایسنا به نقل از بی‌بی‌سی، گروه انرژی ای‌دی‌آف فرانسه اعلام کرد این حضور گسترده عروس‌های دریایی موجب مسدودشدن سیستم خنک‌کننده و باعث شده است که چهار واحد در نیروگاه هسته‌ای «گراولین» به طور خودکار خاموش شوند. این تاسیسات در شمال فرانسه پس از این حادثه تعطیل شد و دو واحد باقی‌مانده آن نیز برای تعمیر و نگهداری از کار افتاده‌اند. هرچند ای‌دی‌آف اعلام کرد این حادثه تاثیری بر ایمنی تاسیسات، ایمنی پرسنل یا محیط‌زیست نداشته است. این شرکت می‌گوید عروس‌های دریایی در بخش غیرهسته‌ای تاسیسات پیدا شده‌اند.