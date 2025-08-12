دستگیری ۱۲۷ زندانی در حال فرار از اوین پس از حمله موشکی اسرائیل

سخنگوی فراجا گفت: در حادثه زندان اوین، یگان انتظامی امنیتی شمال موفق شد ۱۲۷ نفر از زندانیان سیاسی و امنیتی در حال فرار را شناسایی و دستگیر کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سردار سعید منتظرالمهدی در گزارشی به بررسی بخشی از عملکرد درخشان پلیس‌های تخصصی در دوران جنگ 12روزه پرداخت و اظهار داشت: در شرایطی که فضای مجازی به یکی از جبهه‌های اصلی نبرد تبدیل شده بود، پلیس فتا با عملکردی درخشان، بالغ بر پنج‌هزار و 700 پرونده درخصوص جرائم سایبری از جمله کلاهبرداری‌های آنلاین و برداشت‌های غیرمجاز را رسیدگی و کشف کرد. حمله سایبری به صرافی نوبیتکس نیز از جمله مواردی بود که به سرعت مورد پیگیری قرار گرفت.

منتظرالمهدی افزود: همزمان، در جبهه مبارزه با قمار و شرط‌بندی، این نیروی هوشمند با رصد مستمر فضای مجازی، 305 نفر از گردانندگان و مروجان سایت‌های قمار را شناسایی کرد که منجر به تشکیل 263 فقره پرونده قضائی با گردش مالی سرسام‌آور 340میلیارد ریال شد.

کنکور سراسری، امن‌تر از همیشه

وی ادامه داد: امنیت کنکور سراسری، به عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای علمی کشور، حتی در شرایط جنگی نیز از اولویت خارج نشد. پلیس فتا با اجرای طرح سراسری و هماهنگی با سازمان‌های ذی‌ربط، اقدامات فنی و مقابله‌ای گسترده‌ای را به کار بست. حاصل این تلاش‌ها، دستگیری 106 نفر متهم و عوامل مرتبط که مدیریت 158 تارنمای مجرمانه را برعهده داشتند، بود.

سخنگوی فراجا گفت: پلیس آگاهی فراجا نیز با حضوری فعال و شبانه‌روزی، به ویژه در شهر تهران، نقش حیاتی در حفظ آرامش و امنیت عمومی ایفا کرد. با اعزام 30 واحد گشت عملیاتی متشکل از 120 نفر از کارکنان ستادی به صورت شبانه، جغرافیای جرم به دقت کنترل می‌شد. آمارهای کشفیات و وقوع جرایم خود گویای این تلاش‌هاست.

منتظرالمهدی افزود: پلیس امنیت عمومی نیز با پوشش فنی و اطلاعاتی و تشدید اقدامات مقابله‌ای علیه اراذل و اوباش، نقش بی‌بدیلی در ارتقای امنیت جامعه ایفا کرد. در این مدت، 30 نفر از اراذل و اوباش که در فضای مجازی از حمله اخیر حمایت کرده بودند، دستگیر و برای 35 نفر دیگر که مستعد اقدامات ضدامنیتی بودند، تشکیل پرونده قضائی شد. رصد دقیق فضای مجازی به شناسایی 147 صفحه از اراذل و اوباشی که از حملات رژیم صهیونیستی ابراز خوشحالی می‌کردند، منجر شد.

وی بیان داشت: خنثی‌سازی توطئه تجمع در میدان فلسطین که با فراخوان در فضای مجازی و با هدف انجام عملیات هوائی و پهپادی دشمن طراحی شده بود، یکی از برجسته‌ترین موفقیت‌های پلیس امنیت عمومی بود که با اقدام بموقع این نقشه شوم نافرجام ماند.

عملیات نجات و دستگیری در قلب حادثه

سخنگوی فراجا اظهار داشت: در حادثه زندان اوین، یگان انتظامی امنیتی شمال به عنوان اولین یگان، در کمتر از 5 دقیقه در محل حاضر شد و عملیاتی شجاعانه را آغاز کرد. این یگان موفق شد‌، 127 نفر از زندانیان سیاسی و امنیتی در حال فرار را شناسایی و دستگیر کند. دو زندانی که با لباس آتش‌نشانی قصد فرار داشتند را شناسایی و دستگیر نماید. علاوه‌بر این، بمب‌های عمل نکرده در ساختمان مدیریت زندان را شناسایی و تیم چک و خنثی را به محل هدایت کرده و حوزه اسناد و مدارک دادسرا را که بر اثر انفجار پراکنده شده بود، ایمن‌سازی و پرونده‌ها را جمع‌آوری نمود. بیش از 15 نفر از مصدومین حادثه را نیز به بیمارستان منتقل کردند.

منتظرالمهدی گفت: در راستای حفظ امنیت ملی، نیروهای انتظامی موفق به شناسایی، دستگیری و جمع‌آوری دو هزار و 774 نفر اتباع غیرمجاز شدند که در بررسی محتویات گوشی‌هایشان، فیلمبرداری و عکسبرداری از ارتفاعات و مراکز مهم و ارسال لوکیشن مشاهده شد. همچنین، 261 نفر مظنون به جاسوسی و 172 نفر به اتهام تصویربرداری غیرمجاز دستگیر شدند و 30 کیس ویژه امنیتی از طریق بررسی گوشی‌های کشف شده از متهمین و مظنونین، شناسایی شد.