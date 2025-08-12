مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران از برنامه‌ریزی برای اجرای طرح ترافیک برای موتورسیکلت‌های پایتخت خبر داد.

پوریا علیمردانی درباره کنترل تردد موتورسیکلت‌ها در محدوده طرح ترافیک به ایسنا گفت: در حال حاضر دوربین‌های طرح ترافیک نسبت به قرائت پلاک موتورسیکلت‌ها در محدوده طرح ترافیک اقدام می‌کند و در لایحه طرح ترافیک ۱۴۰۴ شورای شهر تهران موضوع موتورسیکلت نیز مورد تأکید قرار گرفته، اما منوط شده که لایحه‌ای دیگر برای تعیین نرخ عوارض و شیوه اجرای آن از سوی شهرداری تهران تهیه شود. علیمردانی با بیان اینکه در حال حاضر این لایحه تدوین شده و به شورای شهر ارسال شده است، اظهار داشت: مبلغ عوارض پیش‌بینی‌‌شده برای موتورسیکلت‌ها کمتر از خودروهاست و در آن روش‌های مختلفی مانند استفاده از هوش مصنوعی و سیستم‌های پلاک‌خوان برای نظم تردد موتورسیکلت‌ها در مرکز شهر لحاظ شده است که پس از تصویب شورا اجرائی خواهد شد. وی افزود: تغییراتی در طرح ترافیک سال ۱۴۰۵ خواهیم داشت که یکی از آنها شامل ورود موتورسیکلت‌ها به این طرح است؛ البته موتورسیکلت‌های برقی به طور نسبی از معافیت برخوردار هستند و برنامه جدی برای کنترل تردد موتورسیکلت‌ها داریم. مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل و ترافیک در مورد نحوه کنترل پلاک موتورسیکلت‌ها، گفت: دقت داشته باشید که یکی از تخلفات اصلی، مخدوش‌کردن پلاک است که پلیس راهور در طرح‌های ضربتی خود در بازه‌های زمانی مختلف با آن برخورد می‌کند. این کار تنها یک عملیات انتظامی می‌خواهد و ما نیز در کنار پلیس هستیم. راهکار دیگر، فرهنگ‌سازی است و ما نیز در کنار پلیس هستیم. علیمردانی ادامه داد: در لایحه طرح ترافیک تهران برای سال‌جاری این موضوع پیش‌بینی شده، اما بررسی و تصویب آن حدود دو تا سه ماه در شورای شهر زمان می‌برد تا پس از بررسی کارشناسی در کمیسیون‌ها، اجرائی شود و به محض ابلاغ مصوبه شورا، نرخ عوارض و محدودیت‌های تردد موتورسیکلت‌ها نیز اعمال خواهد شد. وی با بیان اینکه در زمان اجرا اطلاع‌رسانی انجام خواهد شد، افزود: امکان رزرو برای ورود موتورسیکلت‌ها به محدوده طرح ترافیک وجود دارد و برای جرایم نیز مبلغی پیش‌بینی شده که کمتر از خودروهاست؛ تقریباً نصف آنهاست و هدف، بیشتر فرهنگ‌سازی و شروع تدریجی این طرح است.