بیش از ۳ میلیون خدمت بهداشتی و درمانی به زائران اربعین ارائه شد
رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هلالاحمر گفت: جمعیت هلالاحمر، از ابتدای ماه صفر و همزمان با آغاز عملیات امدادی و درمانی اربعین، بیش از سهمیلیون و ۱۳۸هزار خدمت به زائران ارائه کرده است.
به گزارش جمعیت هلالاحمر، سیدعلی مرعشی اظهار داشت: تا صبح روز سهشنبه ۲۱ مرداد به ۸۸هزار و ۷۵۵ نفر از زائران در معرض گرمازدگی خدماترسانی شده است، همچنین ۱۰۷هزار و ۷۱۰ نفر تحت سرمدرمانی قرار گرفتند. مرعشی افزود: پزشکان داوطلب حاضر در عملیات خدماترسانی به زائران اربعینی در عراق، تا این لحظه ۷۲۱هزار و ۴۵۰ ویزیت عمومی انجام داده و بالغ بر ۲۳۱ هزار و ۸۴۸ نفر نیز تحت ویزیت تخصصی پزشکان قرار گرفتند. وی ادامه داد: از ابتدای آغاز عملیات پوشش مراسم اربعین تا صبح سهشنبه، ۹۷۵هزار و ۵۰۵ زائر در عراق از خدمات پیراپزشکی و یکمیلیون و ۱۷۳هزار و ۴۷۱ نفر از خدمات دارویی هلالاحمر بهرهمند شدهاند. رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هلالاحمر گفت: نیروهای امدادی هلالاحمر نیز در این مدت هزار و 183 مصدوم را در خاک عراق به مراکز درمانی منتقل کرده و در مجموع ۱۰هزار و ۳۲۹ خدمت امدادی و انتقالی انجام دادهاند؛ همچنین ۱۹۹ زائر نیز برای انجام درمان تخصصی به ایران منتقل شدهاند. مرعشی اظهار داشت: جمعیت هلالاحمر از همه زائران درخواست دارد تا در طول مسیر به توصیههای ایمنی توجه داشته و از پیادهروی در طول روز که گرمای بیشتری دارد، خودداری و پیادهروی خود را به ساعات پایانی روز موکول کنند تا با خطر کمتری نسبت به گرمازدگی مواجه باشند.