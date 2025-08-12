سرویسدهی رایگان حملونقل عمومی تهران در راهپیمایی جاماندگان اربعین
شهرداری تهران با رایگانسازی خدمات مترو، اتوبوسرانی و تاکسیرانی در ۲۳ مردادماه که مصادف با اربعین حسینی است، امکان تردد آسان و رفاه بیشتر را برای راهپیمایی جاماندگان اربعین فراهم کرده است.
معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری تهران طی اطلاعیهای اعلام کرد: ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی، به اطلاع شهروندان شهر تهران میرسانیم جزئیات تمهیدات ترافیکی و حملونقلی برای رفاه حال شرکتکنندگان در مراسم اربعین حسینی (پیادهروی جاماندگان اربعین) در روز پنجشنبه ۲۳ مردادماه به شرح زیر است.
خدمات شرکت بهرهبرداری مترو
مترو تهران از ساعت ۵ صبح روز پنجشنبه ۲۳ مرداد، آماده ارائه خدمات به شرکتکنندگان در مراسم جاماندگان اربعین خواهد بود.
با توجه به پیشبینی افزایش حجم مسافران در این روز، خدماترسانی در خطوط یک و ۶ از ابتدای شروع به کار بهصورت رایگان انجام میشود.
خدمات شرکت واحد اتوبوسرانی تهران
برای رفاه حال شهروندان، این شرکت حدفاصل مبادی و مقاصد ذیل، پس از پایان مراسم نسبت به ارائه خدمات حملونقل به شرکتکنندگان در این مراسم اقدام خواهد کرد.
مبادی اصلی استقرار ناوگان: ۱- پارکینگ فرمانداری
۲- خیابان شهید کریمی (محور چشمهعلی تا متروی جوانمرد قصاب) ۳- سهراه ورامین ۴- تقاطع فرزانه
5- خیابان کریمیان (میدان هادی ساعی) ۶- محور بیلغوش ۷- خیابان آستانه ۸- خیابان پروین اعتصامی ۹- خیابان کمیل
۱۰- خیابان سلمان فارسی ۱۱- زمانآباد ۱۲- خیابان مدرس
مقاصد سرویسدهی: ۱- کیانشهر ۲- فدائیان اسلام ۳- ایستگاه متروی جوانمرد قصاب ۴- میدان خراسان
5- پایانه خاوران ۶- میدان شهدا ۷- کهریزک
۸- باقرشهر ۹- میدان آزادی ۱۰- تهرانپارس ۱۱- یافتآباد
۱۲- شادآباد ۱۳- میدان نبوت ۱۴- نازیآباد ۱۵- میدان انقلاب
۱۶- ایستگاه متروی دولتآباد ۱۷- ایستگاه متروی شهرری.
خدمات شرکت واحد اتوبوسرانی تهران تا انتقال آخرین شرکتکننده در این مراسم، ادامه خواهد داشت.
سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران
خدماترسانی از ساعت ۴ صبح روز پنجشنبه ۲۳ مردادماه تا پایان مراسم، با انجام سرویسرسانی کامل در خطوط منتهی به مسیرهای راهپیمایی در سطح شهر تهران، ایجاد تسهیلات سرویسرسانی برای حضور شهروندان (زائرین) و ایجاد تسهیلات سرویسرسانی رایگان به آنها، در ۷ محور و با بهرهگیری از ۲۰۰ دستگاه خودرو تاکسی ون به مرحله اجرا درمیآید.
خطوط منتهی به مسیر راهپیمایی در ۷ محور شامل مسیرهای ذیل جهت خدمترسانی به جاماندگان اربعین حسینی پیشبینی شده است: محور شماره یک: میدان حرم-مترو شهرری؛ محور شماره دو: تقاطع فداییان اسلام- امام حسین(ع) تا مترو جوانمرد قصاب؛ محور شماره سه: تقاطع فداییان اسلام- بزرگراه شهید کریمی تا مترو جوانمرد قصاب؛ محور شماره چهار: میدان مدرس (ضلع غرب حرم)- مترو شهرری؛ محور شماره پنج: تقاطع فداییان اسلام- شهید غیبی تا مترو جوانمرد قصاب؛ محور شماره شش: تقاطع فداییان اسلام- شهید پیرابنده (ابریشم) تا مترو علیآباد؛ محور شماره هفت: تقاطع فداییان اسلام- بعثت تا مترو پایانه جنوب؛ محور شماره هشت: میدان سلمان فارسی و امام هادی(ع) تا ایستگاه راهآهن.
لازم به ذکر است؛ خدمات ناوگان حملونقل از ساعات آغازین صبح شروع و تا پایان مراسم روز پنجشنبه ۲۳ مرداد ادامه خواهد داشت.