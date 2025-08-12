کد خبر: ۳۱۶۴۳۰
تاریخ انتشار : ۲۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۵
# پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی
رکورددار جنایت در دنیا
کاربری با انتشار تصاویری از شهدای خبرنگار که توسط رژیم جعلی اسرائیل به شهادت رسیدند، نوشت: «در بیست سال جنگ ویتنام،
۶۳ روزنامهنگار؛ در شش سال جنگ جهانی دوم، ۶۹ روزنامهنگار کشته و در ۲۲ ماه جنگ غزه، ۲۳۸ خبرنگار شهید شدند. باند تروریستی صهیونی رکورددار جنایت در دنیاست.»
یادگاری با موشکهای ایرانی
مهدی حاجیپور با انتشار این تصویر از حاشیه راهپیمایی اربعین، نوشت: «عکس یادگاری موکبداران عراقی با ماکت موشکهای ایرانی... مشاهده شده در موکب مع امام منصور...».
معادله تهاجمی متفاوت
احسان صالحی: «خط تبلیغاتی رژیم صهیونیستی: ایران ممکن است از چند جبهه (یمن، لبنان، مرز اردن) و پیشدستانه به ما حمله کند. شاید واقعاً نشانههایی دیدهاند شاید هم زمینهسازی برای توجیه تجاوز مجدد است. اما آنچه قطعی است: در صورت وقوع جنگ جدید معادله تهاجمی ایران متفاوت و غافلگیرانه خواهد بود.»
معنای مقاومت در عراق
کاربری این تصویر را به اشتراک گذاشت و نوشت: «رو موتورش نوشته: «به یاد حاج قاسم و ابومهدی جابهجایی زائران، رایگان است». به نظرم مردم عراق معنای مقاومت رو بیشتر درک میکنن...».
دنیای پست غرب
ندا شکیبا: «یکی از معترضین در پاریس نوشته: «خدای من حتی تصورشم سخته که ما در جهانی زندگی میکنیم که در آن به جرم گفتن «کودکان را نکشید» دستگیر، از کار معلق یا کتک میخوریم زیرا این کار ممکنه احساسات قاتلان را جریحه دار کنه!». آزادگان عالم نام فلسطین را بلندتر فریاد بزنید.»
خروج از غزه فقط به مقصد بهشت
سید امیرحسین هاشمی با انتشار این تصاویر نوشت: «نه مسئول بود نه فرمانده. اما با شهادتش همه آزادگان دنیا رو در غم فرو برد؛ انس الشریف مردی که یکدم از افشای حقیقت دست برنداشت. آخرین پیامش خطاب به دوستش این بود: «من هرگز از غزه خارج نخواهم شد، مگر به سوی بهشت».
کجای دنیا کشتار خبرنگاران مجازه؟! کجای دنیا؟!»