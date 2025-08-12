کد خبر: ۳۱۶۴۲۹
تاریخ انتشار : ۲۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۵
ترور امنیت در تلویزیون
یک مستند با موضوع عملیات تروریستی در حرم شاهچراغ از تلویزیون پخش میشود.
مستند اجتماعی «ترور امنیت» به تهیهکنندگی و کارگردانی علی سرو و ستاره کوهکن، امروز چهارشنبه ۲۲ مرداد ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه افق پخش میشود. این اثر همزمان با سالگرد دومین حمله تروریستی به حرم حضرت شاهچراغ(ع)، با بهرهگیری از تصاویر آرشیوی، بازسازیهای مستند، روایت شاهدان عینی و تحلیل کارشناسان امنیتی، به بازخوانی جزئیات حادثه و پیامدهای اجتماعی و امنیتی آن میپردازد. «ترور امنیت» محصول سازمان هنری رسانهای اوج و تولید شده در خانه مستند با اجرای طرح رایان مدیا است.