ترور امنیت در تلویزیون



یک مستند با موضوع عملیات تروریستی در حرم شاه‌چراغ از تلویزیون پخش می‌شود.

مستند اجتماعی «ترور امنیت» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی علی سرو و ستاره کوه‌کن، امروز چهارشنبه ۲۲ مرداد ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه افق پخش می‌شود. این اثر همزمان با سالگرد دومین حمله تروریستی به حرم حضرت شاهچراغ(ع)، با بهره‌گیری از تصاویر آرشیوی، بازسازی‌های مستند، روایت شاهدان عینی و تحلیل کارشناسان امنیتی، به بازخوانی جزئیات حادثه و پیامدهای اجتماعی و امنیتی آن می‌پردازد. «ترور امنیت» محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج و تولید شده در خانه مستند با اجرای طرح رایان مدیا است.