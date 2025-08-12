جزئیاتی از فیلم مهدویان درباره جنگ ۱۲ روزه



محمدحسین مهدویان پس از وقفه‌ای در سینما و فعالیت در شبکه نمایش ‌خانگی، این‌بار با فیلمی بر پایه یک داستان واقعی از جنگ ۱۲ روزه، به پرده نقره‌ای بازمی‌گردد.

کارگردان «ماجرای نیمروز» فیلم جدید خود را با تهیه‌کنندگی حبیب والی‌نژاد که سابقه همکاری موفق با مهدویان در آثاری چون «ایستاده در غبار» و «آخرین روزهای زمستان» را در کارنامه دارد مقابل دوربین برده است. طبق پیگیری‌های تسنیم، فیلم‌برداری «ماجرای نیمه‌شب» به مدت یک ماه در تهران ادامه خواهد داشت و برنامه‌ریزی شده تا در جشنواره فیلم فجر به نمایش درآید. «ماجرای نیمه‌شب» بر پایه یک اتفاق کاملاً واقعی نوشته شده است؛ ماجرائی که در مقابل بیمارستان حضرت فاطمه(س) در منطقه یوسف‌آباد تهران رخ داده، همان بمبی که منفجر نمی‌شود و در بستر جنگ 12 روزه معنا پیدا می‌کند.

بازگشت مهدویان به سینما، آن هم با موضوعی ملتهب و واقعی از تاریخ معاصر، بار دیگر نگاه‌ها را به سوی او جلب کرده است. علاقه‌مندان به سینمای او حالا منتظرند ببینند «ماجرای نیمه‌شب» در مسیر آثار برجسته‌ای چون «ماجرای نیمروز»، «درخت گردو» و «ایستاده در غبار» حرکت خواهد کرد، یا در نهایت به فیلمی معمولی مانند «مرد بازنده» بدل می‌شود. شایان ذکر است که این فیلم توسط مؤسسه تصویرشهر، وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، تولید می‌شود.