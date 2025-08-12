لقب محمود فرشچیان



مراسم تشییع پیکر استاد محمود فرشچیان، نگارگر مطرح معاصر کشورمان روز گذشته در اصفهان برگزار شد. همزمان، مراسم بزرگداشت این هنرمند نیز در تهران برگزار شد.

در مراسم بزرگداشت استاد محمود فرشچیان، حسن بلخاری، استاد دانشگاه تهران و عضو پیوسته فرهنگستان هنر، با قدردانی از مقام هنری و معنوی او، لقب «حکیم نقش» را شایسته این هنرمند دانست. به گفته بلخاری، این عنوان نه از سر تشریفات، بلکه بر پایه تاریخ و فرهنگ ایرانی و پیوند عمیق میان هنر و خرد انتخاب شده است.

بلخاری با یادآوری همکاری‌های خود با فرشچیان از سال ۱۳۸۴ در فرهنگستان هنر و همچنین حضور مشترک در پروژه‌های ملی و مذهبی، از جمله طراحی ضریح مطهر امام حسین(ع)، تأکید کرد که آثار این استاد برجسته تنها محصول مهارت فنی نیست، بلکه ریشه در حکمت، معنا و سنت‌های کهن نگارگری ایران دارد.

وی با اشاره به پیشینه ترکیب نور و رنگ در تاریخ هنر ایرانی، از مکاتب کهن تا دوره معاصر، گفت فرشچیان این میراث را با زبان امروز بازآفرینی کرده و به شکلی عرضه کرده است که مخاطبان در سراسر جهان محو تماشای جلال و شکوه آثار او می‌شوند. بلخاری همچنین یادآور شد که در فرهنگ ایرانی، القاب حکیمانه همچون «حکیم نقش» بیانگر پیوند ناگسستنی هنر و فرزانگی است؛ همان‌گونه که فردوسی و نظامی نیز با چنین صفاتی یاد شده‌اند.

او در پایان تأکید کرد: «استاد فرشچیان تاریخ این معنا را با خود حمل می‌کند و توانسته است جلوه‌ای تازه از سنت‌های نگارگری ایران را به جهانیان معرفی کند.»