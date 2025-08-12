کتاب مورد تقریظ رهبر انقلاب به چاپ 45 رسید





کتاب «هواتو دارم»؛ روایت زندگی شهید مدافع حرم مرتضی عبداللهی که مزین به تقریظ رهبر معظم انقلاب شده، به چاپ چهل‌وپنجم رسید.

این اثر که توسط محمدرسول ملاحسنی نوشته و توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر شده، بعد از تقریظ رهبر معظم انقلاب همچنان از سوی اهالی کتاب مورد استقبال قرار می‌گیرد.

شهید عبداللهی از شهدای مدافع حرم اهل قزوین بود که در ۲۳ آبان ۱۳۹۶ در سوریه به شهادت رسید. در این کتاب دوازده سال از زندگی این شهید عزیز از زبان همسرش روایت می‌شود.

چاپ چهل‌وپنجم این کتاب در ۳۰۴ صفحه قطع رقعی به شمارگان هزار نسخه به کتابفروشی‌های سراسر کشور عرضه شده است.