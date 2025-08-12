لاریجانی: مردم عراق شجاع هستند و نیاز به دیکته کسی ندارند
دبیر شورای عالی امنیت ملی به عراق سفر کرده و در خصوص گروههای مقاومت در لبنان تأکید کرد: حزبالله و جریانهای مقاومت دارای بلوغ فکری سیاسی بالایی هستند و نیازمند قیم نیستند.
علی لاریجانی، دبیر شورای امنیت ملی ایران در کنفرانس مطبوعاتی خود در بغداد اظهار داشت: من فکر میکنم حزبالله و جریانهای مقاومت از رشد بسیار خوب فکر سیاسی برخوردار هستند و خودشان خوب میدانند که چه مصالحی برای کشورهای خودشان باید در نظر بگیرند و نیازمند قیم نیستند.
لاریجانی در ادامه افزود: ایران نیز کشوری نیست که با این بادهایی که بعضیها فکر میکنند، به لرزه درآید.
وی درباره تفاهمنامه امنیتی با عراق خاطرنشان کرد: محور اصلی این تفاهمنامه این است که نگذاریم هیچ کسی و هیچ کشوری در امنیت یکی از این کشورهای دوگانه ایران و عراق اخلال کند بنابراین فکر اصلی در این تفاهمنامه ایجاد ثبات در روابط بین دو کشور بود. ما معتقدیم این تفاهمنامه، یک مدل همکاری امنیتی است که میتواند با کشورهای دیگر نیز تسری پیدا کند یعنی فکر ما این است که همه کشورهای منطقه در امنیت و قوی باشند.
لاریجانی تصریح کرد: مردم عراق، یک مردم شجاعی هستند که نیاز به دیکته کسی ندارند.
جبهه مقاومت سرمایه ملی کشورهاست
دبیر شورای عالی امنیت ملی در دومین روز سفرش به عراق در حالی که در نجف اشرف به سر میبرد، در گفتوگویی درباره نتایج سفرش به عراق بهویژه توافقنامه امنیتی مشترک میان ایران و عراق اظهار کرد: از جهات مختلف ایران و عراق با یکدیگر قرابت دارند، از جمله حضور زائران اربعین حسینی در عراق. معتقدیم هر چه بیشتر باید بستر همکاری میان دو کشور در زمینههای مختلف فراهم شود که زیربنای امنیت پایدار است و توافق مشترک بستر امنیت پایدار را فراهم میکند. همچنین مکانیزمی برای نظارت بر اجرای توافق دیده شده است تا پایداری امنیت بین دو کشور را به بهترین شکل رصد و فراهم کند. ضمنا مذاکراتی درباره همکاریهای اقتصادی میان دو کشور و کریدورهای مشترک داشتیم.
وی درباره تحرک برخی گروههای تروریستی در مرزهای دو کشور و مذاکره با مقامات عراقی در این رابطه تصریح کرد: در گفتوگوهایی که داشتم، احساس کردم که این اراده در دوستان عراقی است که احترام میگذارند به امنیت پایدار ایران و ما هم مصمم به آن هستیم و توافق در این موضوع باعث میشود رشد همکاری ما در بخشهای عراق پیشرفت خوبی داشته باشد.
موافق بسط همکاری میان ایران
و کشورهای منطقه هستیم
لاریجانی درباره پیشنهاد نشست میان ایران و کشورهای منطقه و عربی اظهار کرد: وزیر خارجه کشورمان پیشنهادی داده بودند در این رابطه که البته قبلا یعنی بعد از آتشبس میان ایران و عراق هم این مکانیزم مطرح بوده است و ایشان گفتند که در آینده روی این موضوع کار کنیم و ما گفتیم که مخالف آن نیستیم و به طور کلی موافق بسط همکاری میان ایران و کشورهای منطقه هستیم.
جبهه مقاومت بخشی از بطن مردم منطقه است
وی درباره فعالیت جبهه مقاومت در منطقه عنوان کرد: جبهه مقاومت بخشی از بطن مردم منطقه است و هر کدام در کشور خودشان سرمایه ملی برای این کشورها هستند و درک خوبی از شرایط دارند و میدانند در هر مقطع چه کنند و همه همتها باید بر این باشد که این ظرفیت حفظ شود.
بازدید لاریجانی از موکبهای خدمترسان
خبر دیگر اینکه، دبیر شورای عالی امنیت ملی و محمدکاظم آلصادق، سفیر ایران در عراق شب 20 مرداد از موکبهای خدماترسان به زائرین در کاظمین بازدید کردند.