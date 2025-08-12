جنگ شاخص شناخت مومنین و منافقین(در پرتو وحی)

«(منافقین) می‌گویند اگر در تصمیم‌گیری (برای شیوه جنگ) حقی برای ما بود، ما در اینجا کشته نمی‌شدیم. (به آنان) بگو: اگر درخانه‌هایتان هم بودید هر آینه کسانی که کشته شدن برای آنها مقرر شده بود، به سوی قتلگاه خود روانه می‌شدند و (جنگ احد) برای آن است که آنچه را که در سینه‌ها و باطن شماست. خدا بیازماید و آنچه را از (ایمان) در دل دارید، پاک و خالص گرداند، و خداوند به آنچه در نیت‌ها و سینه‌های شماست دانا است.» آل‌عمران- 154