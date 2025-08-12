اخبار کوتاه از فوتبال
احتمال رویارویی استقلال با رونالدو
استقلال طبق اعلام AFC در سید دوم فصل پیش روی لیگ قهرمانان آسیا سطح ۲ قرار گرفت.
کنفدراسیون فوتبال آسیا سیدبندی فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا سطح ۲ را اعلام کرد.فوتبال باشگاهی ایران یک نماینده در لیگ قهرمانان آسیا دارد و آن تیم استقلال است.
به نقل از ارم نیوز، طبق اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، استقلال در سید دوم فصل پیش رو لیگ قهرمانان آسیا سطح ۲ قرار گرفت. النصر عربستان نیز در سید ۱ قرار دارد.طبق اعلام AFC تیمهای النصر، الوصل امارات، الاهلی قطر و برنده الدحیل و سپاهان در سید یک هستند. استقلال ایران، الزوراء عراق، الحسین اردن و تیم أندیجان در سید دوماند.
در سید سوم تیمهای المحرق بحرین، موهان باهان هند، استقلال تاجیکستان و آرکاداج ترکمنستان قرار دارند. در سید چهارم هم تیمهای الوحدات اردن، الخالدیه بحرین و دو تیم دیگر از پلیآف در دو بازی بین گوای هند و السیب عمان و آهال ترکمنستان و ریجار تاداز ترکمنستان قرار دارند.
دعوت از 26 بازیکن به تیم امید
سرمربی تیم ملی فوتبال امید اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تدارکاتی را اعلام کرد.
امید روانخواه، سرمربی تیم ملی فوتبال امید اسامی بازیکنان دعوت شده به اردو و حضور در مرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی آسیا تیم ملی فوتبال زیر 23 سال که از 29 مرداد لغایت 19 شهریورماه 1404 برگزار میشود، را اعلام کرد.تیم ملی در مرداد ماه اردوی ده روزهای را در تهران پشت سر گذاشت و حالا امید روانخواه لیست 26 نفره جدیدی را نوشته و مطابق این لیست چهار بازیکن کنار گذاشته شدند که دو تای آنها مجتبی فخریان و یعقوب براجعه، بازیکنان جوان و شناخته شده پرسپولیس هستند. همچنین تراکتور و سپاهان هیچ سهمی در تیم امید نخواهند داشت.
استقلال و ملوان سه سهمیه در این لیست دارند و پس از آنها پرسپولیس، فجر، گلگهر، خیبر و پیکان با دو سهمیه قرار دارند. کیا، شمس آذر و نساجی نیز هر کدام یک بازیکن در تیم ملی امید دارند. همچنین چهار بازیکن لژیونر به تیم ملی زیر ۲۳ سال ایران دعوت شدهاند.
با توجه به مصوبه جدید فدراسیون و اضافه شدن سهمیه خرید لیگ برتری به باشگاههایی که به تیم ملی امید بازیکن میدهند، حضور بازیکنان جوان در این تیم برای باشگاههای فوتبال ایران اهمیت بسیار زیادی دارد.
تیم ملی امید ایران باید در شهریورماه در رقابتهای مرحله مقدماتی حاضر شود. طبق برنامهریزی کنفدراسیون فوتبال آسیا، این مسابقات از تاریخ ۱۲ تا ۱۸ شهریور به میزبانی شهر ابوظبی برگزار خواهد شد. ایران در این رقابتها با تیمهای امارات، هنگکنگ و گوام در یک گروه قرار دارد و باید برای صعود به مرحله نهائی رقابتها آماده شود.
اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم امید به این شرح است:
*دروازهبانها: محمد خلیفه (آلومینیوم اراک)، امیرمهدی مقصودی (کیا)، محمدعلی شکیبا (گلگهر سیرجان) و آرشا شکوری (لوسیل قطر)
*مدافعان: سهیل صحرایی (پرسپولیس)، کسری طاهری (پیکان)، ارشیا وثوقیفر (فجر سپاسی)، فرزین معاملهگری (مدافع)، مسعود محبی (خیبر خرمآباد)، دانیال ایری (ملوان)، سید مهدی مهدوی (آلومینیوم)، محمدمهدی زارع (اخمت گروژنی)
*هافبکها: محمدحسین صادقی (پرسپولیس)، اسماعیل قلیزاده (استقلال)، امیرمحمد رزاقینیا (استقلال)، یادگار رستمی (فجر سپاسی)، پوریا لطیفیفر (گلگهر سیرجان)، مهدی گودرزی (خیبر خرمآباد)، عباس حبیبی (ملوان)، مهدی جعفری (ملوان)، علیرضا صفری (چادرملو)، محمدجواد حسیننژاد (ماخاچ قلعه)،
*مهاجمان: سعید سحرخیزان (استقلال)، عرفان جمشیدی (پیکان)، امیررضا شیخی راد (نساجی) و رضا غندیپور (شباب الاهلی).
بازی تراکتور- استقلال در تبریز برگزار میشود
کمیته استیناف فدراسیون فوتبال محرومیت باشگاه تراکتور از یک دیدار خانگی و انتقال آن به خارج از استان را لغو کرد.
با اعلام کمیته استیناف، دیدار تیمهای تراکتور و استقلال تهران در هفته نخست لیگ برتر، به جای مشهد در ورزشگاه سردار شهید سلیمانی تبریز (بنیان دیزل) و بدون حضور تماشاگران برگزار خواهد شد.
این مسابقه روز سهشنبه، ۲۸ مرداد برگزار میشود.