ناگویا، موضوع بحث وزیر ورزش و کمیته ملی المپیک

نشست هیئت اجرائی کمیته ملی المپیک با حضور وزیر ورزش و جوانان برگزار شد.

پنجاه‌و چهارمین جلسه هیئت اجرائی کمیته ملی المپیک با حضور احمد دنیامالی در محل وزارت ورزش و جوانان برگزار شد. محمدرضا تابع سرپرست کاروان ایران در بازی‌های کشورهای اسلامی و علیرضا پاکدل سرپرست کاروان ایران در بازی‌های المپیک جوانان به بیان گزارشی درخصوص آخرین وضعیت تیم‌ها و شرایط ملی‌پوشان برای حضور در این دو رویداد پرداختند.

در ادامه وزیر ورزش و جوانان و سایر اعضای حاضر در جلسه نیز به بیان نظرات خود درخصوص وضعیت کاروان‌های ورزشی کشور پرداختند و همچنین درخصوص حضور قدرتمند در بازی‌های آسیایی ناگویا نیز گفت‌وگو شد. مهدی علی‌نژاد سخنگوی هیئت اجرائی کمیته ملی المپیک در پایان این جلسه درخصوص موارد مطرح شده در این جلسه به پایگاه خبری ورزش و جوانان اظهار گفت: مصوبات بسیار خوبی در این جلسه داشتیم. در ابتدا بهرام ساوه شمشکی به عنوان سرپرست کاروان ایران در بازی‌های المپیک زمستانی انتخاب شد. همچنین در راستای همدلی و وفاقی که در دو مجموعه وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک وجود دارد طبق یک سیاست واحد، درجهت اعتلای نام ایران گام خواهیم برداشت. وی افزود: در ادامه جلسه درخصوص سیاست‌های حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا بحث و قرار شد که تیم‌ها به این مسابقات به صورت کیفی اعزام شوند. البته در حوزه بانوان نگاه به این صورت خواهد بود که تا مقام ششم امکان اعزام وجود خواهد داشت. دبیرکل کمیته ملی المپیک عنوان کرد: سرپرست بازی‌های آسیایی بحرین و سرپرست بازی‌های کشورهای اسلامی ریاض آخرین تحولات مربوط به این دو کاروان را توضیح دادند و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و رهنمودهای وزیر ورزش و رئیس کمیته ملی المپیک نیز در ادامه شنیده شد.