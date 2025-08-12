شگفتیهای دفاع مقدس ۱۲ روزه، دنیا را متحیر کرد
وزیر اطلاعات با گرامیداشت مقام شهدای رسانه به تشریح دستاوردهای دفاع مقدس
۱۲ روزه و نقش بیبدیل رسانههای انقلابی در افشای چهره دشمن پرداخت.
حجتالاسلام سید اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات در گفتوگو با دفاعپرس ضمن تبریک روز خبرنگار و تسلیت شهادت «فرشته باقری»، خبرنگار شهید خبرگزاری دفاع مقدس و شهدای رسانه اظهار داشت: خبرنگاران تلاش میکنند که صدای حق و حقیقت باشند. وی در ادامه با اشاره به شگفتیهای دفاع مقدس
۱۲ روزه که تاریخساز شد، گفت: شکست رژیم صهیونیستی و آمریکا یکی از این شگفتانهها بود که نیروهای مسلح ایران با سیلی محکمی که به رژیم صهیونیستی و آمریکا زدند، ادعاهای دروغین آنها را باطل کردند.
وزیر اطلاعات، وحدت بینظیر مردم را دیگر شگفتانه دفاع مقدس ۱۲ روزه برشمرد و افزود: دشمن برای براندازی نظام اسلامی برنامهریزی کرده بود، اما وحدت مردم و حمایت آنان از نظام، توطئههای دشمن را ناکام گذاشت.
حجتالاسلام خطیب گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی با فرماندهی هوشمندانه و شجاعانه و با انتصابات و تصمیمات حکیمانه، جنگ را بهگونهای هدایت کردند که دنیا به قدرت ایران اعتراف کرد.
وی امنیت پایدار داخلی را از دیگر دستاوردهای دفاع مقدس ۱۲ روزه دانست و عنوان کرد: با وجود تجاوز دشمن، کشور در آرامش کامل بود و این نتیجه تلاش سربازان گمنام وزارت اطلاعات و دستگاههای امنیتی، نظامی، انتظامی و قضائی بود.
وزیر اطلاعات خاطرنشان کرد: در طول این جنگ، رئیسجمهور، دولت و همه دستگاهها بدون وقفه به مردم خدمترسانی کردند و حضور فعال داشتند و مشکلات را بهخوبی مدیریت کردند.
حجتالاسلام خطیب با تأکید بر پیروزی رسانهای ایران در این جنگ تصریح کرد: برای اولین بار، افکار عمومی جهان را در اختیار گرفتیم و بیش از ۱۰۰ کشور، تجاوز رژیم صهیونیستی را محکوم کردند؛ این یکی دیگر از دستاوردهای دفاع مقدس ۱۲ روزه بود.
وزیر اطلاعات در ادامه با اشاره به جنگ روانی دشمن و مقاومت رسانههای انقلابی اذعان کرد: صهیونیستها لحظهبهلحظه تلاش کردند تا با خبرهای دروغ، فضاسازی کنند؛ اما مقاومت خبرنگاران و رسانه ملی، نتیجه را معکوس کرد. حمله به صداوسیما نهتنها رسانه ملی و اصحاب رسانه را متوقف نکرد، بلکه صدای انقلاب را جهانیتر کرد.
رئیس شورای هماهنگی اطلاعات کشور بیان داشت: این پیروزیها و شگفتیها باید سرمشق ما باشد تا چالشهای آینده را بهتر مدیریت کنیم، عبرتها و کاستیهایی داشتیم که باید متحولانه تدبیر کنیم و کاهش دهیم.
وی همچنین تأکید کرد: عزیزان رسانهای، چهرههای اثرگذار و کسانی که به ایران علاقه و دلبستگی دارند، بایستی تلاش کنند که در پژواک اخبار و اطلاعاتمان، صدای مردم باشیم.
دشمن بهدنبال انتشار اخبار جعلی و نادرست است
حجتالاسلام خطیب متذکر شد: دشمن بهدنبال انتشار اخبار جعلی و نادرست است تا با امکانات فناورانه خویش به آن ضریب بدهد؛ لذا یکی از نکاتی که باید توجه کرد، این است که هر خبر و گزارشی را که تولید میکنیم، مراقب باشیم که در میدان دشمن بازی نکنیم.
وزیر اطلاعات با بیان اینکه رسانه یک میدان وسیع جهانی برای مبارزه است و فناوری در آن نقش دارد، افزود: این میدان مبارزه، پیشرفته و فناورانه است و ابزار وسیعی را در اختیار دارد و باید مراقب باشیم که از بزرگنمایی و انعکاس اخبار نادرست پرهیز کنیم.
وی دقیق بودن اطلاعات میدانی را عاملی مؤثر در مقابله با نفوذ دشمن برشمرد و اضافه کرد: باید مراقب باشیم که پازل دشمن را تکمیل نکنیم و حتماً از فضاسازیهای دشمن پیشگیری کنیم.
حجتالاسلام خطیب تأکید کرد: باید در رسانه هوشیارانه عمل کنیم؛ چرا که هوشمندی خبرنگاران در میدان نقش تعیینکننده و برجستهای دارد.
وی درباره نقش مردم در تأمین امنیت ملی، ابراز کرد: در جنگ ۱۲ روزه حدود هفت میلیون خبر مردمی داشتیم که این تعداد خبر، مربوط به تماسهای مردمی و پیامهای مجازی با همه نهادهای امنیتی بود؛ این همراهی مردمی، احساس تعهد و مسئولیت و غیرت جای تحسین دارد و همین عوامل، پیروزیهای ما را رقم زده است.
حجتالاسلام خطیب یادآور شد: آنچه که میتواند امنیتزا باشد، اطلاعات مردمپایه و امنیت مردممحور و محلهمحور است که مبتنی بر نقشآفرینی خود مردم است و الحمدلله ما مردم هوشیار، هوشمند و همیشه در صحنهای داریم.
وزیر اطلاعات با اشاره به تلاشهای دستگاههای مختلف کشور، اظهار داشت: امیدواریم که با تلاشهای ارزنده دستگاه دیپلماسی، بتوانند به آرامش کشور کمک کند.
در جنگ نیاز به تشکیلات فرماندهی داریم
وی درباره تشکیل شورای دفاع، گفت: ما در جنگ نیاز به تشکیلات فرماندهی داریم که بتواند جنگ را در شرایط خاص خودش فرماندهی کند و تشکیل شورای دفاع در کشور به همین جهت بود. همانطور که میدانید شورای عالی امنیت ملی شوراهای فرعی دارد که یکی از آنها شورای دفاع برای اداره امور در زمان جنگ است؛ با تشکیل این شورا، امیدواریم که شاهد ارتقاء و اثرگذارتر شدن مجموعههای نظامی باشیم و خردمندی، هوشیاری و انقلابی بودن در راستای آرامش جامعه افزایش یابد.
وزیر اطلاعات با تأکید بر لزوم بازگویی مجاهدت سربازان گمنام امام زمان (عج) تشریح کرد: شما رسانهها باید «مجاهدتهای خاموش» را که در صحنه جنگ تعریف نمیشود، تبیین کنید؛ تلاشهای افرادی که در مرزها امنیت ایجاد کردهاند، نباید مغفول واقع شود. همپیمانان رژیم صهیونیستی در شرایط جنگ میخواستند ورود سرزمینی داشته باشند و بعضی حملات را انجام دهند، اما نتوانستند کاری از پیش بِبرند؛ ما همچنین شاهد گسیل تروریستها و انتقال آنها به سمت ایران بودیم که عامل این اتفاقات رژیم صهیونیستی، استکبار جهانی و کشورهای اروپایی هستند. وی با اشاره به اقدامات آفندی وزارت اطلاعات گفت: همانگونه که در بیانیه وزارت اطلاعات به بخشهایی از آن اشاره شده، کارهای آفندی متعددی توسط وزارت اطلاعات در داخل رژیم صهیونیستی صورت گرفت؛ رژیمی که امنیت خود را یک دژ پولادین میدانست و این هیمنه شکسته شد.
حجتالاسلام خطیب خاطرنشان کرد: امید است که اصحاب رسانه به «مجاهدتهای پنهان» صورت گرفته در دستگاههای امنیتی بیشتر بپردازند، که البته تلاشهای رسانهای خوبی در این زمینه انجام شده، اما اقدامات گستردهتری، لازم و ضروری است.