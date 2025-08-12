باید بیش از آنچه که تا امروز انجام دادهایم با ریشهها و گلوگاههای فساد مبارزه کنیم
رئیس قوه قضائیه گفت: باید مبارزه ما با فساد دربرگیرنده همه ساحتها و مصادیق فساد و فسادزا باشد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنیاژهای، در نشست با مسئولان و کارکنان مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در سراسر کشور که به صورت وبیناری به مناسبت سالروز تشکیل این مرکز برگزار شد، اظهار داشت: از اقدامات و مجاهدتهای همهجانبه و پرتلاش کلیه مسئولان و دستاندرکاران مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در راستای صیانت و حفاظت از مجموعه قضائی و اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه توسط آنها برای جلوگیری از لغزش کارکنان، صمیمانه قدردانی دارم و بر ضرورت ادامه مجدانهتر و قویتر همین مسیر از سوی آنها تاکید میورزم.
محسنیاژهای تاکید کرد: همانطور که رهبر معظم انقلاب مکرراً فرمودند، قوه قضائیه باید مأمن و ملجاء و مورد اعتماد همه مردم باشد و هر فردی در هر جایی احساس کرد که حقی از او ضایع شده است بتواند به قوه قضائیه مراجعه کند و استیفای حق کند.
مردم از قوه قضائیه بیش از سایر قوا
انتظار دارند
وی با اشاره به ارزش والای نهاد قضا در ذهن و ضمیر مردم جامعه ادامه داد: قوه قضائیه دستگاهی است که کوچکترین سیاهی و لکهای در آن برجسته میشود؛ مردم بیش از سایر دستگاههای حکومتی، از قوه قضائیه انتظار شفافیت و سلامت دارند؛ چرا که این قوه قضائیه است که کجیها و اعوجاجات را اصلاح و مرمت میکند؛ این قوه قضائیه است که با فساد و مفسد به مقابله برمیخیزد؛ این قوه قضائیه است که برای مردم استیفای حق میکند؛ فلذا اگر دستگاه قضائی مورد آسیب و لطمه قرار گیرد و مَلکوک شود، سایر ساحتها و بخشهای اجتماعی نیز متحمل زیان و غَبن میشوند.
رئیس قوه قضائیه بیان داشت: ما در قوه قضائیه باید هر چه میتوانیم تلاش و مجاهدت کنیم تا بیش از پیش مورد اعتماد و وثوق مردم باشیم؛ ما باید تدابیری اتخاذ کنیم و راهکارهایی در پیش گیریم که بیش از پیش بر اعتماد مردم نسبت به قوه قضائیه بیفزاییم.
محسنیاژهای گفت: قطعاً طی بیش از چهار دهه اخیر تلاشها و مجاهدتهای زیادی صورت گرفته که قوه قضائیه حقیقتاً ملجاء و مأمن و مُعتمد مردم باشد؛ اما باید این امر را تکمیل کرد و در این مسیر بر مجاهدت و سختکوشی خود بیفزاییم.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت مبارزه همهجانبه با فساد اظهار داشت: فساد یک مرض مسری است؛ باید بیش از آنچه که تا امروز انجام دادهایم با فساد و مفسد و بالاخص ریشهها و گلوگاههای فساد مبارزه کنیم؛ در این مسیر نیز نیازمند اتخاذ برخی تدابیر و راهکارهای نوآورانه و علمیتر هستیم. باید مبارزه ما با فساد دربرگیرنده همه ساحتها و مصادیق فساد و فسادزا باشد؛ لکن چنانچه در وهله نخست، این مهم مقدور نبود، باید ابتدا به سراغ آن دسته از ساحتها و مصادیق فساد برویم که ریشهکنکردن آنها از اهمیت و بازدارندگی بیشتری برخوردار است و وقتی با آن فساد و مرتکبانش برخورد شود، حساب کار دست کسانی در بخشهای دیگر نیز میآید که چنانچه مرتکب فساد شوند، نقره داغ میشوند و با آنها در نهایت جدیت و بدون اغماض برخورد میشود.
رئیس دستگاه قضا افزود: برخی معتقدند باید با فساد و مفسد به صورت علنی و آشکار برخورد کرد و بازدارندگی در امر مبارزه با فساد، به این ترتیب حاصل میشود؛ در مقابل، عدهای معتقدند که همین مبارزه علنی و آشکار با فساد و مُتفرعات آن، از جمله دمیدن بر شیپور فساد، خود امری است که سبب ازدیاد فساد و بیاعتمادی مردم میشود؛ دقیقاً همین نکته را چند روز پیش در جلسه با اصحاب رسانه، یک شخصیت رسانهای به من گفت. خُب ما باید چه کنیم و چه راهکاری اتخاذ کنیم که مبارزهمان با فساد و مفسد، هم بازدارنده، شرعی، قانونی و قاطع باشد و هم خالی از وجوه آسیبزا باشد؟ اینجا عرصهای است که نیاز به تدبر و تدبیر و اتخاذ راهکارهای نوآورانه دارد.
مبارزه با فساد درون قوهای
با قدرت ادامه دارد
محسنیاژهای بیان داشت: در مقاطعی در قوه قضائیه، استجازههایی اخذ شد و مقرراتی مصوب شد تا مبارزه با فساد و محاکم رسیدگی به فساد، علنی و قابل انتشار و شفاف باشند؛ بعدها بعضاً نسبت به خودِ آن شفافیت نیز اعتراضاتی صورت گرفت و اعلام شد که این شفافیت نه تنها بازدارنده نیست بلکه آسیبزا نیز میباشد.
وی ادامه داد: اعتقاد من آن است و بارها تاکید کردهام که رویکرد حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه باید طبیبگونه و پیشگیرانه باشد؛ اعتقاد راسخ دارم اگر فردی لغزش کرد باید در همان گام نخست، دست او را گرفت، نه اینکه اجازه داد او در گامهای بعدی نیز بلغزد و سپس برای مچگیری به بالای سر او رفت؛ ما باید به فردی که لغزش کرده، فرصت جبران دهیم و زمینه را برای توبه و اصلاح او فراهم آوریم. از کسانی که زمینههای لغزش فکری دارند نیز باید بسیار مراقبت کرد؛ بعضاً رگههایی از وجود لغزش فکری در یک فرد، سبب انحطاط او را فراهم میآورد.
لغزش در مناصب بالا آسیب بیشتری دارد
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: هر فردی در هر جایگاهی لغزید و مرتکب خطا شد، ناگوار است، اما خطا و لغزش فردی که منصب بالاتری دارد ناگوارتر و سهمگینتر است؛ فلذا باید نسبت به مسئولان و مقامات نیز مراقبت و صیانت بیشتری داشت تا مبادا آنها بلغزند و خطا کنند؛ همچنین باید نهایت مراقبت و صیانت را از خودِ مجموعهها و نیروهای حفاظتی و اطلاعاتی داشته باشیم تا مبادا کوچکترین لکهای در صفحه سفید کاری آنها مشاهده شود.