پیشبینی تلخ مؤسسه مطالعات واشنگتن از فرجام زلنسکی و جنگ اوکراین
مدیر مؤسسه مطالعات هستهای در دانشگاه آمریکایی واشنگتن پیشبینی کرد سرانجام «زلنسکی» مجبور خواهد شد که به معادله «زمین در برابر صلح» در جنگ اوکراین تن دهد.
روز جمعه دیدار ترامپ و پوتین در آلاسکا برگزارش خواهد شد. طبق گزارشها قرار است دو طرف در این دیدار سرنوشت جنگ را رقم بزنند اوکراین و اروپا بهشدت نگران هستند که ترامپ در این دیدار منافع بروکسل و کییف را لحاظ نکرده و در ازای معادله زمین در مقابل صلح بر سر حاکمیت اوکراین با پوتین معامله کند. تا پیش از این تصور میشد که پوتین قرار است در این دیدار از برخی ادعاهای خود چشمپوشی
کند اما واشنگتنپست نوشته است رئیسجمهور روسیه حاضر به چشمپوشی از اراضی تحت تصرف مسکو در شرق اوکراین نیست و ویتکاف در دیدار با پوتین دچار سوءبرداشت
شده است. به گزارش مهر به نقل از رسانههای آمریکایی، پوتین در جریان دیدار مذکور خواسته بود تا کییف مناطق دونتسک و لوهانسک را در ازای آتشبس و توقف درگیریها در خط مقدم جبهه نبرد، تسلیم مسکو کند. در ادامه، ترامپ با ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین و چند تن از رهبران اروپایی تماس تلفنی برقرار کرد. به ادعای آکسیوس، دستکم تعدادی از سران اروپایی چنین تصور کردند که پوتین از ادعای خود برای حفظ مالکیت مناطق خرسون و زاپروژیا صرفنظر کرده است! این منبع آگاه
که نخواست نامش فاش شود، به واشنگتنپست گفت که طرف آمریکایی پیشنهاد پوتین برای توقف درگیریها در زاپروژیا و خرسون، به تمایلش برای خروج نیروهای روس از این مناطق تعبیر کرده است. به گفته وی، اما کرملین برای تسلیم قلمروهایی که تصرف کرده است، آمادگی و به طور دقیقتر قصد امتیازدهی ندارد. پیشتر نیز مقامات روسی اعلام کرده بودند زمینهای تصرف شده در جنگ جزو خطوط قرمز روسیه بوده و امکان بازگشت آن در مذکرات صلح به طرف اوکراینی وجود ندارد.
زمین در مقابل صلح
مدیر مؤسسه مطالعات هستهای در دانشگاه آمریکایی واشنگتن نیز در مصاحبهای اعلام کرد که بازنده دیدار پوتین و ترامپ زلنسکی خواهد بود و وی در نهایت باید به ایده زمین در برابر صلح تن دهد. «پیتر کوزنیک» در مصاحبه با خبرگزاری
تاس در مورد برنامههای برگزاری دیدار ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ، رؤسای جمهور روسیه و آمریکا در آلاسکا در ۱۵ اوت(24 مرداد) گفت، مواضع اوکراین در آینده تنها بدتر خواهد شد و «همه میدانند» که ولودمیر زلنسکی مجبور خواهد شد زمین را
با صلح معامله کند. به گزارش ایسنا، وی در ادامه مصاحبه خود با تاس گفت: «زلنسکی میگوید که حاضر نیست زمین را با صلح معامله کند، اما همه میدانند که او مجبور به این کار خواهد بود. اگر او این را نداند، اوکراین باید رهبری پیدا کند که این را بداند.»
وی در ادامه تأکید کرد: «هیچ راهی برای پیوستن اوکراین به ناتو در آینده قابل پیشبینی نیست و اوکراین همچنین نمیتواند سرزمینهایی که تحت کنترل روسیه درآمده است پس بگیرد». به گفته این تحلیلگر، ادامه خصومتها تنها به معنای مرگ بیشتر
از هر دو طرف و «کنترل بیشتر و بیشتر اراضی اوکراین توسط روسیه» خواهد بود.