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کد خبر: ۲۹۰۴۷۴
تاریخ انتشار : ۰۲ تير ۱۴۰۳ - ۲۰:۰۴
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لزوم تعادل در خشم و فقر و غنا و عدالت‌ورزی (چراغ راه)

 
 
قال الامام علی(ع): «یا بنی! اوصیک بتقوی الله فی‌الغنی و الفقر و کلمه الحق فی‌الرضی و الغضب و القصدفی الغنی و الفقر، و بالعدل علی الصدیق والعدو»
امام علی(ع) فرمود: «ای فرزندم! تو را سفارش می‌کنم به پرهیزکاری و ترس از خدا در توانگری و فقر و نداری، و حق‌گویی در آرامش و خشم و غضب، و میانه‌روی در رفاه و دارایی و فقر و تنگدستی و عدل و عدالت با دوست و دشمن.(1)
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1- بحارالانوار، ج 74، ص 230

 

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