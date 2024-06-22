قال الامام علی(ع): «یا بنی! اوصیک بتقوی الله فی‌الغنی و الفقر و کلمه الحق فی‌الرضی و الغضب و القصدفی الغنی و الفقر، و بالعدل علی الصدیق والعدو»

امام علی(ع) فرمود: «ای فرزندم! تو را سفارش می‌کنم به پرهیزکاری و ترس از خدا در توانگری و فقر و نداری، و حق‌گویی در آرامش و خشم و غضب، و میانه‌روی در رفاه و دارایی و فقر و تنگدستی و عدل و عدالت با دوست و دشمن.(1)

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1- بحارالانوار، ج 74، ص 230