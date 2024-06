حدود 8 ماه از جنگ غزه می‌گذرد و حامیان فلسطین در غرب علاوه‌بر اعتراض‌های خیابانی، از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، برای هدف قرار دادن شرکت‌هایی مانند «مک‌دونالد»، «کوکاکولا» و «تسکو»، به دلیل ارتباط با ارتش اسرائیل استفاده می‌کنند. روزنامه «ساندی تایمز» انگلیس در گزارشی به این موضوع پرداخته و می‌نویسد، ساعت کاری یکی از کارکنان شعبه «استارباکس» در مرکز لندن، در هفته از 35 ساعت به 15 ساعت کاهش یافته است. او دلیل این کاهش ساعت کاری را تحریم قهوه‌های شرکت زنجیره‌ای «استارباکس»، توسط حامیان فلسطین می‌داند. در ادامه این گزارش آمده است، زمانی که مبارزان ضد آپارتاید در سال 1959، خواستند از خرید محصولات آفریقای جنوبی اجتناب شود، این تحریم‌ توسط مردم انگلیس مورد استقبال قرار گرفت. درحالی که اکنون دسترسی به رسانه‌های اجتماعی باعث خواهد شد که‌، این جنبش‌ها شتاب بیشتری به دست آورده و تاثیر آن بیش از پیش توسط تولیدکنندگان و خرده‌فروشان احساس شود.

شرکت‌های بزرگ به دلیل حمایت، سرمایه‌گذاری یا ارتباط با اسرائیل، توسط وب‌سایت‌هایی مانند «بی دی اس» که جنبش تحریم کالاهای اسرائیلی است، به مردم جهان معرفی می‌شوند. همچنین اپلیکیشن‌ها و رسانه‌های اجتماعی نیز به معرفی شرکت‌هایی مانند «استارباکس»،

«مک دونالد»، «کوکاکولا» و زیرمجموعه آنها می‌پردازند. بیشتر شرکت‌های مذکور به درخواست روزنامه «ساندی تایمز»، برای اظهارنظر درباره این اتهامات پاسخ ندادند.«ساندی تایمز» در ادامه این گزارش می‌نویسد، اپلیکیشنی به نام No Thanksکه در پایان سال گذشته میلادی راه‌اندازی شد‌، فهرستی از 1273 شرکت حامی اسرائیل که در بین خریداران بریتانیایی محبوبیت پیدا کرده است ارائه داده و اعلام می‌کند، باید از این شرکت‌ها اجتناب کرد. سازنده اپلیکیشن« No Thanks» می‌گوید که این نرم‌افزار بر اساس محتوای وب‌سایت، همکاری‌ها و مصاحبه‌های رسانه‌ای قبلی، تصمیم می‌گیرد کدام شرکت‌ها را تحریم کند. این اطلاعات توسط تیمی متشکل از هفت داوطلب جمع‌آوری می‌شود. این برنامه در نوامبر سال 2023 ایجاد و در ابتدا 200 شرکت حامی اسرائیل را معرفی می‌کرد. هرچند مدتی بعد از ایجاد، دانلود نرم‌افزار

« No Thanks»در فروشگاه مجازی گوگل ممنوع شد.

« No Thanks »از ماه نوامبر حدود 3 میلیون بار در سراسر جهان دانلود شده که 187 هزار بار آن توسط بریتانیایی‌ها بوده است. این اپلیکیشن با اسکن محصول توسط مشتریان‌، به آنها می‌گوید که سازنده کالا تا چه میزان از اسرائیل حمایت می‌کند. والدین و اینفلوئنسرهای حامی فلسطین در اینستاگرام، دنبال‌کنندگان خود را به دانلود این اپلیکیشن تشویق می‌کنند. شرکت «مک دونالد» در فهرست شرکت‌های حامی اسرائیل در اپلیکیشن No Thanks قرار دارد. پس از حملات 7 اکتبر، صاحب امتیاز اسرائیلی این شرکت در رسانه‌های اجتماعی گفت، ده‌ها هزار وعده غذایی به واحدهای نیروهای دفاعی ارتش اسرائیل اهدا شده و این کمک‌‌ها ادامه خواهد داشت. هرچند شرکت «مک‌دونالد» اعلام کرد که این تصمیم بدون هماهنگی صورت گرفته است.

تحریم شرکت‌های بزرگ از زمانی که اسرائیل تهاجم هوائی و زمینی به غزه را آغاز کرد، تاکنون که بیش از 36 هزار کشته برجای گذاشته، افزایش یافته است. گفته می‌شود دلیل تحریم «استارباکس»، سرمایه‌گذاری زیاد «هاوارد شولتز» مدیر اجرائی سابق و سهامدار اصلی این شرکت، در اقتصاد اسرائیل است. طبق نظرسنجی انجام شده‌ توسط یک شرکت بازاریابی انگلیسی،

5 درصد از 2053 بزرگسال بریتانیایی که مورد بررسی قرار گرفته‌اند، حداقل یک شرکت را که در گذشته از آن خرید می‌کردند‌، به دلیل درگیری ارتش اسرائیل در غزه تحریم کرده‌اند. موج تحریم شرکت‌های حامی اسرائیل در طول جنگ غزه به سرعت درحال گسترش است. در صورت تداوم جنگ غزه قطعاً موج شکل گرفته تحریم شرکت‌های حامی اسرائیل بسیار فراگیرتر شده و این شرکت‌ها زمینگیر خواهند شد مگر آن که رویکرد حمایتی خود را از رژیم صهیونیستی کنار بگذارند.

ترجمه و تدوین: امیرعباس افضل‌زاده