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کد خبر: ۲۳۸۸۵۹
تاریخ انتشار : ۱۳ فروردين ۱۴۰۱ - ۲۳:۱۰
سرویس کیهان » اخبار
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دعای روز اول ماه مبارک رمضان

 

اللَّهُمَّ اجْعَلْ صِيَامِي فِيهِ صِيَامَ الصَّائِمِينَ وَ قِيَامِي فِيهِ قِيَامَ الْقَائِمِينَ وَ نَبِّهْنِي فِيهِ عَنْ نَوْمَةِ الْغَافِلِينَ وَ هَبْ لِي جُرْمِي فِيهِ يَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ وَ اعْفُ عَنِّي يَا عَافِيا عَنِ الْمُجْرِمِينَ
«خدایا! در این روز روزه‌ام را چون روزه‌داران حقیقی و عبادتم را چون عبادت پرستندگان واقعی قرار ده. در این روز از خواب غفلت بیدارم کن و گناهانم را ببخش ای پروردگار جهانیان و از من در گذر ای آن که آمرزنده گنهکارانی!»

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