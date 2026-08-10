اسوشيتدبرس : 700 مجند اميركي تعرضوا لاصابات في الدماغ خلال حرب ايران

طهران – كيهان العربي

يتزايد القلق في واشنطن حول تداعيات طويلة الامد جراء شن حرب على ايران .

فقد تم تسجيل اصابات مختلفة بين القوات الاميركية احداها الاصابات العميقة في الدماغ والتي برزت اثارها بشكل واضح بين المجندين الاميركيين بعد عودة بعضهم الى الديار.

فحسب ارقام رسمية فان ما يقرب من 700 مجند اميركي قد تعرضوا لضبات في الراس خلال الحرب مع ايران غالبيتهم من المتواجدين في القواعد الاميركية في الدول العربية.

وافادت وكالة اسوشيتدبرس في تقرير: بان استمرار العدوان الاميركي على ايران ولد قلقا جديدا بخصوص التداعيات طويلة الامد والاصابات في الدماغ جراء الانفجارات الناجمة من سقوط الصواريخ الايرانية على القواعد الاميركية.

وتفيد تقارير اطباء ان الاضرار ستطول لسنوات مع اختلال في الذاكرة وصداع مزمن وعوارض اخرى.

الى ذلك اعلن المتحدث باسم البنتاغون ان قسما كبيرا من هذه الاضرار كانت لفترة اسبوعين هي من ضربات دماغية.ومع ذلك يقول اخصائيون ان الفترة ربما ستطول لسنوات مع تزايد العوارض الجانبية مثل: النسيان واوجاع الراس واختلالات في التركيز.

ويضيف التقرير انه منذ عام 2000 والى عام 2025 تعرض اكثر من 500 الف مجند اميركي لصدمات دماغية بقيت اثارها الى اليوم بحيث ان البعض لجا الى الانتحار جراء ما يعانيه من الام شديدة في الراس.