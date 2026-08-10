اقرار الخطوط العريضة لمشروع تأمين أمن وتطوير مضيق هرمز

طهران-تسنيم:- أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، حسن قشقاوي، موافقة اللجنة على الخطوط العريضة لمشروع «الإجراء الاستراتيجي لتأمين أمن وتطوير مضيق هرمز والخليج الفارسي» بأغلبية أصوات أعضائها.

وقال قشقاوي، في تصريح لوكالة تسنيم الدولية للأنباء، إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها المنعقد عصرامس جميع المقترحات المسجلة في النظام البرلماني والمتعلقة بتنظيم وإدارة شؤون مضيق هرمز، قبل أن تصوّت على المبادئ العامة للمشروع.

وأضاف أن الاجتماع شهد الاستماع إلى آراء وملاحظات عدد من الجهات والمؤسسات المعنية، من بينها وزارة الخارجية، والسلطة القضائية، ومركز الدراسات البرلمانية، ووزارتا الطرق والاقتصاد، إلى جانب مداخلات النواب بشأن المشروع.

وأوضح المتحدث باسم اللجنة أن المرحلة المقبلة ستشهد مناقشة التفاصيل والمواد الخاصة بمشروع «الإجراء الاستراتيجي لتأمين أمن وتطوير مضيق هرمز والخليج الفارسي»، تمهيداً لإقراره داخل اللجنة وإحالته بعد ذلك إلى هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.

من جهته أعلن المتحدث باسم لجنة الشؤون الداخلية والمجالس في مجلس الشورى الإسلامي ، ولي الله بياتي، إقرار الخطوط العريضة لمشروع «الإجراء الاستراتيجي لتأمين الأمن والتنمية المستدامة لمضيق هرمز والخليج الفارسي» خلال اجتماع اللجنة.

بياتي أوضح خلال استعراضه لأعمال اللجنة أن مشروع «الإجراء الاستراتيجي لتأمين الأمن المستدام لمضيق هرمز والخليج الفارسي» كان مدرجاً على جدول أعمال اللجنة، التي ناقشته بصفتها اللجنة الفرعية المعنية بالمشروع.