الرئيس الأذربيجاني: باكو تقف إلى جانب الشعب الإيراني

طهران-ارنا:- أكد رئيس جمهورية أذربيجان "الهام علییف" عقب تصريحات الرئيس "مسعود بزشکیان": أن باكو تقف إلى جانب الشعب الإيراني الشقيق.

وأفادت "إرنا" أن رئيس "إلهام عليیف" كتب امس الاثنين في تدوينة عبر منصة "إكس": السيد "بزشکیان"، أشكركم جزيل الشكر على كلماتكم الودية والحميمة تجاه جمهورية أذربيجان.

وأضاف:لقد وقف شعبا أذربيجان و إيران دوما جنبا إلى جنب في الأيام العصيبة والظروف الصعبة.

وتابع قائلا: لقد أثبتت جمهورية أذربيجان مرة أخرى، في ظل التطورات الأخيرة في المنطقة، أنها تقف إلى جانب الشعب الإيراني الشقيق.

من جانبه، تطرق الرئيس بزشكيان خلال مؤتمر صحفي، إلى تعاون الدول المجاورة في ظل ظروف الحرب، قائلا: إن باكستان تتعاون الآن بكل قوتها و أفغانستان لديها تعاون جيد جدا وتركمنستان تقدم تعاونا ملائما، كما ساعدتنا روسيا والعراق بشكل جيد. أما فيما يتعلق بجمهورية أذربيجان، فبالرغم من بعض التحديات السياسية، فإن الحوار والتواصل مستمران.

وفي معرض تأكيده على دور الدبلوماسية الإقليمية في تخفيف آثار الحصار والقيود الناجمة عن الحرب، صرح قائلا: لولا وجود هذا النهج في الدبلوماسية الإقليمية، لكان السؤال من أين كانت ستوفر الإمدادات والموارد المتاحة للبلاد حاليا؟