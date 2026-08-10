بزشكيان: سماحته اكد الحفاظ على الوحدة وتجنب إثارة الانقسامات

طهران-تسنيم:-صرح الرئيس مسعود بزشكيان، حول اجتماعه الذي استمر سبع ساعات مع قائد الثورة الاسلامية، بان أهم توصية تلقاها من سماحته هي الحفاظ على الوحدة والتلاحم وتجنب إثارة الانقسام في ظروف المواجهة مع العدو.

الرئيس بزشكيان، صرح على هامش اجتماع مع الأحزاب والمنظمات السياسية، في معرض حديثه عن اجتماعه الأخير مع قائد الثورة: "استمر هذا الاجتماع نحو سبع ساعات، تم خلاله مناقشة قضايا عديدة تهم البلاد، منها معيشة المواطنين، وحالة السوق، والعمل ، والإسكان، والمشاكل الناجمة عن العقوبات، وكيفية وقوف البلاد في وجه العدو".

واعتبر ان أهم توصية تلقاها من قائد الثورة هي "الوحدة والتلاحم"، وقال: "لا شيء أهم من الوحدة في الوضع الراهن، لأن أحد الأهداف الرئيسية للعدو هو إثارة الانقسام داخل البلاد".

وأكد بزشكيان: "ناقشنا في هذا الاجتماع بالتفصيل مختلف قضايا البلاد، وكان الشغل الشاغل هو معيشة الشعب، والسوق، والعمل، والإسكان، والمشاكل الناجمة عن العقوبات. كما ناقشنا كيفية صمود البلاد، ودعم الشعب، وضرورة الحفاظ على الوحدة والتلاحم".

وشدد على ضرورة تجنب إثارة الخلافات، قائلاً: "قد نختلف في الرأي ونقول أشياء مختلفة في الداخل، ولكن في الخارج، يجب أن يُسمع صوت واحد من البلاد، لكي يعلم العالم أن الشعب الإيراني يقف صفاً واحداً للدفاع عن استقلاله وكرامته وعزته ومعتقداته".

وتابع الرئيس بزشكيان مخاطباً الشعب: "إذا رأيتم أي قصور أو تقصير في هذه الظروف الصعبة، فذلك بسبب الوضع الراهن، ونحن نشعر بالخجل من شعبنا العزيز لهذا السبب".

وأكد: "نحن في خدمة الشعب بكل إخلاص، ويمكنهم أن يثقوا بأننا سنبذل قصارى جهدنا لخدمتهم ولن نخذلهم".