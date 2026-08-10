قاليباف: دورالجمهورية الاسلامية فريد في أمن واستقرار المنطقة والعالم

*رئيس السلطة القضائية: ينبغي صيانة اقتدار الجمهورية الإسلامية والتصدي للتهديدات العابرة للحدود

*قائد حرس الثورة: مستعدون لأي تعاون في سبيل تحقيق اهداف القائد العام للقوات المسلحة

*قائد مقر خاتم الانبياء: وجود رضائي في الأمن القومي سيعزز التنسيق بين الميدان والدبلوماسية

طهران-كيهان العربي:- اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف بان الجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم تمر بواحدة من اهم مراحلها التاريخية وتؤدي دوراً لا مثيل له في أمن واستقرار المنطقة والعالم.

جاء ذلك في رسالة تهنئة وجهها قاليباف الى اللواء محسن رضائي بمناسبة تعيينه أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي وممثلا لقائد الثورة في هذا المجلس وقال: ان توليكم مسؤولية تمثيل سماحة قائد الثورة في المجلس الأعلى للأمن القومي، وأيضاً مسؤولية امانة هذا المجلس، لهو دليل بلا شك على ثقة القيادة الرشيدة للثورة الإسلامية والرئاسة الموقرة، في تكليفكم بهذه المسؤولية القيمة في ضوء اسهامكم سنوات طويلة من الجهاد في قيادة الحرس الثوري خلال الحرب المفروضة الأولى (1980-1988)، وحضوركم الفعال في مناصب هامة في النظام الإسلامي، كأمين مجمع تشخيص مصلحة النظام، وإخلاصكم وخبرتكم والتزامكم.

واضاف: اليوم، يمر نظام الجمهورية الإسلامية(في ايران) بواحدة من اكثر مراحله التاريخية حساسية، ويؤدي دوراً لا مثيل له في أمن واستقرار المنطقة والعالم.

واردف: اليوم، أدرك العالم أن إيران صامدة، وأن الوحدة الوطنية والتماسك في جميع المجالات العامة والعسكرية والدبلوماسية، تحت قيادة ولي أمر مسلمي العالم، وبالرابطة الوثيقة بين الأمة والولاية، كفيلة بإخضاع أي عدو.

ووجّه رئيس السلطة القضائية في إيران حجة الاسلام والمسلمین غلام حسین محسنی ایجئي رسالة إلى اللواء محسن رضائي بمناسبة تعيينه ممثلا لسماحة قائد الثورة في المجلس الأعلى للأمن القومي، وامينا لهذا المجلس، مهنئاً إياه بهذا المنصب.

ايجئي اكد في رسالته على أهمية صيانة اقتدار الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتصدي للتهديدات العابرة للحدود.

كما أكد القائد العام للحرس الثوري ، إن وجود محسن رضائي في المجلس الأعلى للأمن القومي من شانه تعزيز التنسيق الاستراتيجي بين الميدان والدبلوماسية، والأمن الاقتصادي والسياسي، مع نهج واعد للمقاومة والحكم.

وهنأ القائد العام للحرس الثوري في بيان ، تعييين محسن رضائي ممثلا لقائد الثورة الاسلامية في المجلس الاعلى للامن القومي وأمينا للمجلس.

وأكد ان الحرس الثوري بوصفه الذراعَ العسكري لولي الفقيه، استعداده التام لأي تعاون في سبيل تحقيق اهداف القائد العام للقوات المسلحة.

واختتم بيان القائد العام للحرس الثوري بالقول: ندعو الله العلي القدير أن يوفقكم باستمرار في خدمة النظام والثورة الإسلامية والشعب الإيراني الشريف.

و قال قائد مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، علي عبد اللهي إن وجود محسن رضائي في المجلس الأعلى للأمن القومي من شأنه أن يُحدث تحولاً نوعياً في التنسيق الاستراتيجي بين الميدان والدبلوماسية، وبين الأمن الاقتصادي والسياسي، وفق نهج واعد يجمع بين مقتضيات المقاومة ومتطلبات الحكم.

وأفادت "إرنا"، بأنّ اللواء عبد اللهي هنّأ، في رسالته، اللواء رضائي بمناسبة تعيينه أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي وممثلًا لقائد الثورة في هذا المجلس، مؤكدا أنّ سجله الحافل بالإنجازات في مجالات قيادة حرس الثورة الإسلامية خلال سنوات الدفاع المقدس الثماني، وتأسيس منظمة استخبارات الحرس، وتولّيه أمانة مجمع تشخيص مصلحة النظام لمدة 24 عاما، فضلا عن دوره المحوري في رسم السياسات الاقتصادية وإعداد الرؤية المستقبلية للبلاد، يعكس ما يتمتع به من كفاءة وقدرات كبيرة ونادرة تؤهله للنجاح في إدارة الظروف المعقدة التي تمر بها البلاد اليوم.

وكان قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد "مجتبى حسيني خامنئي"، أصدر مساء الأحد، قرارا عيّن بموجبه اللواء محسن رضائي ممثلا له في المجلس الأعلى للأمن القومي.

وبعد صدور هذا القرار، أعلن مساعد الاتصالات والإعلام في مكتب رئيس الجمهورية، عبر منصة "إكس"، أنّه بناءً على قرار رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، تم تعيين محسن رضائي أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي.