كريس مورفي: ترامب خسر الحرب وإيران أصبحت أقوى

طهران-مهر:-أقرّ سناتور أميركي بفشل إدارة ترامب في الحرب ضد إيران، معتبراً أن هذه الحرب أدت إلى إضعاف أميركا وتعزيز قوة إيران.

واقر كريس مورفي، السناتور الأميركي، بتداعيات الحرب على إيران على بلاده، وأعلن أنه سيدعم أي اتفاق لإنهاء هذه الحرب، حتى لو كان اتفاقاً سيئاً.

وأشار مورفي إلى تصاعد التكاليف الناجمة عن استمرار الحرب وتداعياتها على أميركا، قائلاً إن الشعب الأميركي يعاني من هذه الحرب، وأن كلفة إعادة فتح مضيق هرمز تتزايد يوماً بعد يوم.

كما قال السناتور الأميركي إن دونالد ترامب خسر هذه الحرب، ونتيجة لذلك، أُضعفت أميركا وأصبحت إيران أقوى.

وتابع في حديثه عن الخيارات المتاحة لإنهاء الحرب، قائلاً: الاتفاق الوحيد المتاح حالياً هو اتفاق فظيع وسيء.