مسؤول بالبنتاغون: نعزز وجودنا في آسيا لمنع الخصوم من فرض أمر واقع

قال مسؤول في وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) إن بلاده لا تنسحب من آسيا، بل تعزز وجودها للحفاظ على توازن قُوى مناسب في منطقة المحيطين الهندي والهادي. وجدد وكيل وزارة الحرب للشؤون السياسية، إلبريدج كولبي، اهتمام الولايات المتحدة بالمنطقة لكنه دعا إلى زيادة تقاسم الأعباء و"الشراكة لا التبعية".

وأشار كولبي في خطاب ألقاه في العاصمة الفلبينية مانيلا إلى أن أمريكا ‌لا تنسحب بالتأكيد من آسيا ولن تغادر، بل تعزز وجودها في الواقع لضمان توازن قُوى مناسب حيثما تشتد الحاجة إليه، حسب قوله. وتُعَد الفلبين أقدم حليف للولايات المتحدة في آسيا بموجب معاهدة، هي المحطة الأولى في جولة بجنوب شرق آسيا ستشمل أيضا إندونيسيا وتايلاند وكمبوديا.