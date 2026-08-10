اللواء حاتمي: خبرة اللواء رضائي إضافة قيمة لأمانة المجلس الأعلى للأمن القومي

طهران/ارنا- هنأ قائد الجيش اللواء أمير حاتمي بمناسبة تعيين اللواء محسن رضائي ممثلاً لقائد الثورة الإسلامية في المجلس الأعلى للأمن القومي وأميناً له.

وهنأ اللواء حاتمي في رسالة بمناسبة تعيين اللواء رضائي ممثلاً لقائد الثورة الإسلامية في المجلس الأعلى للأمن القومي، وأميناً عاماً له، وقال: لا شك أن هذا الاختيار الموفق يعكس ثقةً كبيرةً في خبرته ومعرفته والتزامه وحكمته وكفاءته القيّمة في مجالات الأمن القومي والاستراتيجي للبلاد، وذلك خلال سنوات طويلة من الخدمة المخلصة في النظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفي مناصب هامة ومؤثرة، لا سيما كقائد عام لحرس الثورة الإسلامية خلال فترة الدفاع المقدس (الحرب الصدامية المفروضة على إيران 1980 -1988) وأميناً لمجلس تشخيص مصلحة النظام، وغيرها من المسؤوليات التنفيذية والاستراتيجية الهامة.

وأعرب اللواء حاتمي عن أمله بالاعتماد على توفيق الله، والاستفادة من الخبرات القيّمة والقدرات المتاحة، ومواصلة نهج التآزر والتنسيق والتكامل بين القوات المسلحة والجهات المسؤولة في مجال الأمن القومي، أن تُكلل جهود اللواء رضائي بالنجاح والدعم في تحقيق أهداف القائد الأعلى للقوات المسلحة، وضمان أقصى قدر من المصالح والأمن القومي للجمهورية الإسلامية الايرانية.