تعيين محمد باقر ذو القدر مستشاراً سياسياً لقائد الثورة الإسلامية

طهران/ارنا- أصدر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي أمراً بتعيين محمد باقر ذوالقدر مستشاراً سياسياً لسماحته.

وجاء في الأمر الذي اصدره سماحة قائد الثورة الاسلامية: الأخ العزيز الدكتور محمد باقر ذوالقدر، نظراً لتجاربكم القيّمة، فقد عيّنتكم مستشاراً سياسياً لي. أتمنى لكم التوفيق والسداد في أداء هذه المسؤولية، وفي تحقيق أهداف الثورة الإسلامية، تحت رعاية مولانا بقية الله الأعظم (عجل الله تعالى فرجه الشريف).