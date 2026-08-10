رئيس السلطة القضائية: الصحفيون يخوضون غمار المعارك لتوعية الرأي العام

طهران/ارنا- قال رئيس السلطة القضائية،حجة الإسلام غلام حسين محسني إيجئي إنّ غالبية الصحفيين هم أشخاص يتمتعون بروح المسؤولية والحرص على مصلحة البلاد، ويجتهدون من أجل توعية الرأي العام، ويخوضون غمار المعارك.

وجدد محسني إجئي خلال اجتماع المجلس الأعلى للسلطة القضائية الاثنين، تهنئته بمناسبة يوم الصحفي، وقال: من الضروري في هذا السياق الإشارة إلى أنّ قطاع الإعلام والعمل الصحفي، شأنه شأن أي مؤسسة أخرى، تقع على عاتق القائمين عليه والمسؤولين والعاملين فيه مسؤولية التصدي، من خلال النصح والإصلاح، لأي عناصر تسعى، عبر مواقف غير ناضجة وأخبار غير صحيحة، إلى خدمة أهداف العدو، وألا يسمحوا لأفعال عدد محدود من الأشخاص بأن تشوّه جهود وخدمات وتضحيات أعداد كبيرة من الصحفيين.

وتابع رئيس السلطة القضائية: في مجال الإعلام والصحافة، الذي تتمثل رسالته في التنوير والتوعية، قد يؤدي أي تقصير أو غفلة إلى نتيجة عكسية، إذ قد يتسبب خبر خاطئ وغير دقيق في إيجاد أرضية للانقسام والتفرقة وبث اليأس بين الناس، كما قد يستغل العدو هذا الوضع لمصلحته.