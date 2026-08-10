قائد الثورة يعيّن 6 قادة كبار في الأركان العامة وحرس الثورة ومنظمة التعبئة

طهران-تسنيم:-أصدر سماحة آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي، القائد العام للقوات المسلحة مراسيم منفصلة كلّف بموجبها ستة من كبار القادة والمسؤولين في القوات المسلحة بمهام ومناصب جديدة.

واصدرسماحة آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي، القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية، مراسيم منفصلة كلّف بموجبها ستة من كبار القادة والمسؤولين في القوات المسلحة بمهام ومناصب جديدة.

وبموجب هذه المراسيم، تم تعيين اللواء الطيار علي عبد اللهي رئيساً لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، فيما عُيّن العميد كيومرث حيدري نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.

كما تم تعيين العميد أحمد وحيدي قائداً عاماً للحرس الثوري بعد منحه رتبة لواء، فيما تولى اللواء مصطفى إيزدي منصب نائب القائد العام للحرس الثوري.

وشملت التعيينات أيضاً إسناد قيادة القوة البحرية التابعة للحرس الثوري إلى الأدميرال علي عظمائي، وتكليف حجة الإسلام والمسلمين حسين طائب برئاسة منظمة تعبئة المستضعفين.

وفي وقت سابق أصدر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي أمرا بتعيين اللواء محسن رضائي ممثلاً له في المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني.

وجاء في الأمر الذي اصدره سماحة قائد الثورة الاسلامية: الأخ العزيز الدكتور محسن رضائي، نظراً لتجاربكم القيّمة، فقد عيّنتكم ممثلاً لي في المجلس الأعلى للأمن القومي، وأنتم من رواد فترة الدفاع المقدس المظفرة.

واضاف: أتمنى لكم التوفيق الكامل في أداء هذه المسؤولية الهامة. كما نُعبّر عن شكرنا للجهود المضنية التي بذلها الأخ العزيز الدكتور محمد باقر ذوالقدر.

وختم: دمتم مجاهدين في خدمة الشعب الإيراني العزيز تحت رعاية مولانا بقية الله الأعظم (عجل الله تعالى فرجه الشريف)