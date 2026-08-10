مستشار رئيس الجمهورية: دعم الشعب للحكومة في المفاوضات يعزز موقف إيران التفاوضي

شهركرد/ارنا- صرّح مستشار رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية لشؤون الأحزاب والمنظمات، بأن دعم الشعب والأحزاب والمنظمات والإعلاميين للحكومة في المفاوضات يعزز موقف إيران التفاوضي.

وقال نور الدين آهي في اجتماع مع إعلاميين من محافظة جهارمحال وبختياري غرب ايران: لقد قررنا اليوم خوض معركة كبيرة أخرى بأدوات التفاوض والوقوف إلى جانب المصالح الوطنية الإيرانية في المفاوضات.

وأضاف: في هذا الصدد، تم توقيع مذكرة تفاهم، وإذا ما تحولت هذه المذكرة إلى اتفاق، فسيكون أمامنا طريق طويل. لكننا نأمل أنه إذا التزم الطرف الآخر بوعده، فسنتمكن من تحقيق أقصى استفادة للشعب الإيراني في المفاوضات.

وشدد المستشار الرئاسي لشؤون الأحزاب والمنظمات على دور التماسك الداخلي في تعزيز موقف إيران في المفاوضات، قائلاً: "إذا دعم الشعب والمنظمات والإعلاميون والأحزاب الحكومة في هذه القضية، فإن قوة البلاد التفاوضية ستزداد".

وفي إشارة إلى تجربة البلاد في حرب الأيام الاثني عشر، صرح آهي قائلاً: "خلال الحرب، تمكنت الحكومة من إدارة شؤون البلاد بدعم من الشعب، ولم تسمح لمسألة البنزين والوقود بأن تُصبح مشكلة ولو ليوم واحد".

وتابع قائلاً: "لم تكن هذه القضية من مسؤولية الحكومة وحدها، بل تحققت بدعم من الشعب، ولولا وجود الشعب الإيراني في الساحة، لما تمكنا من تحقيق هذه النتائج".

وأكد المستشار الرئاسي لشؤون الأحزاب والمنظمات على ضرورة أن تكون المصالح الوطنية محور عملية صنع القرار في البلاد، قائلاً: "اليوم، تجلى الإجماع الذي اعترض عليه البعض في منعطفات هامة، مما أدى إلى إعطاء الأولوية للمصالح الوطنية الإيرانية في عملية صنع القرار".

وأضاف آهي: "في المفاوضات، وكما دعمت الحكومة بقوة مصالح البلاد ميدانياً، فإننا نقف بثبات أيضاً في مجال الدبلوماسية، وهدفنا هو ضمان تحقيق أقصى قدر من الفوائد للشعب الإيراني".