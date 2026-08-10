وزير الخارجية الباكستاني يبحث مع عراقجي اتفاقية مكة

طهران / تسنيم: أجرى وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي.

وتبادل الوزيران وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية، مع التركيز بشكل خاص على الأوضاع المتغيرة في المنطقة والجهود الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار.

كما استعرض وزير الخارجية الباكستاني أبرز بنود اتفاق مكة الدفاعي المشترك الذي وُقّع مؤخراً بين باكستان والسعودية وتركيا، مؤكداً أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الدول الثلاث والإسهام في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين.