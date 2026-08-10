ارتفاع اسعار النفط بعد الاعلان عن شروط إيران لإعادة فتح هرمز

طهران / تسنيم: شهدت أسعار النفط في الأسواق العالمية يوم الاثنين 10 أغسطس 2026 موجة صعودية، مع استمرار الغموض بشأن إعادة فتح مضيق هرمز وتصاعد التوترات في المنطقة، وذلك بعد أن كانت التصريحات المتفائلة لدونالد ترامب قد دفعت الأسعار الأسبوع الماضي إلى مستوى 77 دولاراً، قبل أن ينعكس هذا المسار مع بداية الأسبوع الجديد.

ووفقاً لأحدث البيانات المنشورة، سجل كل من نفط خام برنت (المؤشر الدولي) ونفط غرب تكساس الوسيط (WTI) الأمريكي ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغ سعر برنت 84.58 دولاراً للبرميل بزيادة نسبتها 1.2 في المائة، فيما وصل سعر الخام الأمريكي إلى 79.28 دولاراً للبرميل بارتفاع بلغ 1.1 في المائة.

وتعزو وسائل الإعلام الدولية السبب الرئيسي لهذه الزيادة إلى استمرار الأزمة في مضيق هرمز، وتفاقمها نتيجة الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون في اليمن.

وأفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، في تقرير لها الاثنين، بأن ارتفاع أسعار النفط جاء عقب إعلان إيران عن شروطها الستة لإعادة فتح المضيق، والتي تشمل وقف الهجمات الأمريكية على إيران وحلفائها، والرفع الكامل للعقوبات، وانسحاب القوات العسكرية الأمريكية من محيط إيران، ودفع تعويضات الحرب.

وأضاف التقرير أن اليمنيين أضافوا مزيداً من القلق بشأن اضطرابات إمدادات النفط، من خلال شن هجوم بطائرة مسيّرة على مصفاة جيزان السعودية الواقعة على ساحل البحر الأحمر، وإعلانهم تهديدات ضد السفن السعودية في مضيق باب المندب.

وتأتي هذه الهجمات في وقت لا يزال فيه مضيق هرمز مغلقاً، مما يعرّض عملياً ممرّي النقل الحيويين للنفط للخطر.

وذكرت شبكة "سي إن إن"، في إشارة إلى هذه الهجمات، أن أسعار البنزين في أمريكا ارتفعت بنسبة 34.6 في المائة مقارنة بفترة ما قبل الحرب.