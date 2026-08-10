مقتل وجرح العشرات بهجوم أوكراني على تتارستان

أفادت وكالة نوفوستي الروسية، يوم الاثنين، بمقتل 13 شخصا وإصابة 39 آخرين جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية استهدف جمهورية تتارستان. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، سيطرة قواتها على بلدتي فاسيوتينسكي وتوريتسك في مقاطعة دونيتسك شرقي أوكرانيا.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية -وفق ما نقلته وكالة الإعلام الروسية- بأن القوات الروسية سيطرت على بلدة فاسيوتينسكي الواقعة شرقي مدينة كراماتورسك، وعلى بلدة توريتسك الواقعة جنوب غربي مدينة دروجكيفكا.

في المقابل، لم تؤكد القوات الأوكرانية انتقال السيطرة على البلدتين لروسيا، وتتواصل معارك الجبهة الممتدة مسافة 1200 كيلومتر دون تغيرات كبيرة في المواقع منذ أشهر، رغم التقدم البطيء للقوات الروسية غربا في منطقة دونيتسك.