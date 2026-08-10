تايوان تختبر دفاعاتها أمام هجوم صيني محتمل

أجرى الجيش التايواني، يوم الاثنين، محاكاة لصد هجوم صيني بالإنزال الجوي على جزر بينغو، بالتزامن مع استعدادات لتقييد خدمة الإنترنت عبر الهواتف المحمولة.

وتأتي هذه الخطوات في إطار مناورات "هان كوانغ" السنوية التي تستمر 10 أيام، وتهدف إلى تدريب القوات التايوانية على سيناريوهات مواجهة أي محاولة من الصين للسيطرة على الجزيرة بالقوة، إذ تعتبر بكين تايوان جزءا من أراضيها.

ويرى خبراء في تايوان أن جزر بينغو -التي تقع أقرب إلى ساحل الجزيرة الرئيسية لتايوان منها إلى الصين- تشكل هدفا أوليا محتملا لبكين للاستعانة بها قاعدة لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة نحو تايوان. وشارك جنود احتياط من بينغو في هذه التدريبات ضمن برنامج تدريبي يمتد 14 يوما، في إطار مساعي الجيش التايواني لدمج قوات الاحتياط في خططه الدفاعية وجعل استعداداته أكثر واقعية.