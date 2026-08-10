بدء العد التنازلي لإعادة افتتاح الجسور التي قصفها العدو الاميركي

طهران-فارس:-يجري في هذه الاثناء نقل القطع اللازمة للإصلاح العاجل للجسور المتضررة جراء الهجوم الأميركي على محافظة هرمزكان الايرانية، إلى مواقع المشاريع تمهيداً لتركيبها خلال 10 أيام.

المسافرون على الطريق الساحلي لغرب هرمزكان أفادوا بوجود قوافل شحن كبيرة تحمل القطع اللازمة لإصلاح الجسور التي تضررت جراء الهجوم الأميركي.

وأوضح عباس شرفي، المدير العام للطرق والنقل البري في هرمزكان، أن طريق بندر عباس-بندر خمير يضم 8 فتحات جسور بطول 30 متراً، وقد تعرضت الفتحة الخامسة منه، المسماة جسر "غاتشين 2" (غريوه)، للتدمير جراء الهجوم الأميركي ليلة 16 يوليو.

وأضاف أن هذا الطريق سيكون جاهزاً للاستخدام ودخول الخدمة المرورية خلال 10 أيام، بعد استكمال أعمال التسليح وصب الخرسانة لسقف الجسر.