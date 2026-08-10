روس أتوم تعتزم زيادة عدد خبرائها في إيران إلى 100 شخص

طهران-تسنيم:-أعلنت شركة روس أتوم الروسية الحكومية للطاقة الذرية عزمها زيادة عدد خبرائها العاملين في محطة بوشهر النووية، بعد بدء عودة المتخصصين الذين غادروا إيران في أعقاب العدوان الأمريكي الصهيوني.

وذكرت شبكة «برس تي في» أن الشركة الروسية باشرت إعادة كوادرها الفنية إلى محطة بوشهر لاستئناف أعمالهم في المشروع النووي.

وقال المدير العام لشركة روس أتوم، أليكسي ليخاتشوف، إن فريقاً أولياً يضم خمسة خبراء روس يعمل حالياً في محطة بوشهر النووية.

وأضاف أن العدد الإجمالي للكوادر الروسية الموجودة في المنشأة ارتفع إلى 25 شخصاً، مشيراً إلى وجود خطط لزيادة هذا العدد إلى 100 خبير بحلول فصل الخريف.

كما أكد ليخاتشوف استمرار أعمال تشييد مباني المفاعلات الخاصة بالوحدتين الثانية والثالثة في محطة بوشهر النووية.

وتأتي عودة الخبراء الروس إلى الموقع بعد عدة أشهر من مغادرتهم إيران على خلفية الهجمات التي شنتها أمريكا والكيان الصهيوني.