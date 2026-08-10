نائب رئيس تعبئة البناء: المواجهة بين الجمهورية الإسلامية وأميركا استراتيجية وحضارية

أراك/ارنا- صرّح نائب رئيس منظمة تعبئة البناء العميد ابوالفضل طهماسبي إن المواجهة بين الجمهورية الإسلامية وأمريكا صراع استراتيجي وحضاري، وقد أثبت الشعب الإيراني، بوقوفه في جبهة الحق، أنه على الجانب الصحيح من التاريخ في النضال ضد نظام المهيمنة.

وقال العميد طهماسبى، مساء الأحد، في تجمع لأهالي مدينة أراك مركز المحافظة المركزية: إن الحضور المتواصل والحاشد للشعب في ساحات الدفاع عن الثورة الإسلامية يُظهر بصيرته وحكمته ، بعد الأحداث الأخيرة، وبناءً على أوامر قائد الثورة الاسلامية، لم يتخلَّ قط عن ميادين الدفاع عن مُثُل واهداف النظام.

وصرح قائلاً: إن مواجهة الجمهورية الإسلامية لتيار الاستكبار لا تقتصر على قضايا تكتيكية كقضايا الطاقة النووية أو القوة الصاروخية، بل هي مواجهة جوهرية بين "جبهة الحق" و"إرادة الشيطان"، وبين "الحضارة الإسلامية" و"الحضارة الغربية".

وقال نائب رئيس منظمة تعبئة البناء: لقد أخطأ الأعداء في حساباتهم لإخضاع الشعب الإيراني.

وأضاف العميد طهماسبى: رغم المشاكل والنواقص الاقتصادية، لا يزال الشعب الإيراني متمسكاً بنظام الجمهورية الإسلامية ملتزماً بولاية الفقيه بعد اكثر من أربعة عقود من الزمن.

وقال: اليوم، نعقد عهداً مع قائد الثورة، ونعلن بصوت عال أننا سنطرد أمريكا من المنطقة بحول الله وقوته.