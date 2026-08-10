عروض إنكليزية تهدد استمرار كوندي مع برشلونة

كشف الصحافي الإسباني ​جيرارد روميرو​ أن الفرنسي ​جول كوندي​ تلقى عروضًا من أندية في ​الدوري الإنكليزي الممتاز​ خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ما يفتح الباب أمام إمكانية رحيله عن ​برشلونة​.

وبحسب روميرو، يدرس المدافع الفرنسي حاليًا الخيارات المتاحة أمامه، قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبله، في ظل اهتمام عدد من الأندية الإنكليزية بالحصول على خدماته.

ويملك كوندي عقدًا مع برشلونة يمتد حتى صيف 2030، إلا أن مستقبله مع النادي الكتالوني لا يزال محل تكهنات، بعدما ارتبط اسمه بالرحيل في أكثر من مناسبة خلال الفترات الماضية.

ومن المنتظر أن يحسم اللاعب موقفه خلال الفترة المقبلة، سواء بالاستمرار مع برشلونة ومواصلة مشواره في ملعب «كامب نو»، أو خوض تجربة جديدة في الدوري الإنكليزي الممتاز.