لاوتارو يعود إلى الانتر ويعلن جاهزيته للموسم الجديد

عاد الأرجنتيني ​لاوتارو مارتينيز​ إلى صفوف الإنتر بعد انتهاء عطلته التي حصل عليها عقب مشاركته في كأس العالم، لينضم إلى استعدادات الفريق للموسم الجديد.

ووجّه قائد النيراتزوري رسالة واضحة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد خلالها حماسه الكبير لخوض موسم جديد بقميص النادي، حيث كتب: "سعيد بالعودة. للسنة التاسعة، بنفس الرغبة والطموح كما هو الحال دائمًا. فورزا إنتر".

ويعكس منشور المهاجم الأرجنتيني رغبته في مواصلة لعب دور أساسي مع إنتر، في ظل تطلعات الفريق للمنافسة بقوة على مختلف البطولات خلال الموسم المقبل.