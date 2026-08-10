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رمز الخبر: 228157
تأريخ النشر : 2026August10 - 21:21
سرویس کیهان عربی » اخبار
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فان دايك يدعم ايراولا ويؤكد جاهزية ليفربول للموسم الجديد

 

أكد الهولنديفيرجيل فان دايك، قائد ومدافعليفربول، دعمه الكامل للمدرب الجديدأندوني إيراولا، رغم خسارة الفريق أمامموناكو​ 3-2 في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب أنفيلد ضمن تحضيرات الموسم الجديد.

وقال فان دايك إن العلاقة مع إيراولا جيدة، مشيرًا إلى أنه أبلغه بأن جميع اللاعبين موجودون لمساندته ومساعدته من أجل تحقيق النجاح مع الفريق. كما أشاد بفترة عمله السابقة مع آرني سلوت وطاقمه، مؤكدًا أن خيبة الموسم الماضي أصبحت خلفهم، وأن الفريق مطالب بالتأقلم مع أساليب المدرب الجديد.

وحول إمكانية التعاقد مع رونالد أراوخو، أوضح فان دايك أنه لا يعرف ما إذا كانت الصفقة قد أُعلنت رسميًا، مؤكدًا ترحيبه بأي لاعب جديد ينضم إلى ليفربول.

ويستعد الفريق لمواجهة كومو وديًا الأحد المقبل، قبل افتتاح الدوري أمام نيوكاسل.

 

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