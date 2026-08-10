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رمز الخبر: 228156
تأريخ النشر : 2026August10 - 21:21
سرویس کیهان عربی » اخبار
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تشواميني يغلق باب الرحيل عن ريال مدريد

 

كشف الصحافي الإيطالي فابريزيو رومانو أن الفرنسيأوريلين تشوامينيسيواصل مسيرته معريال مدريدخلال الموسم المقبل، ليضع حدًا للتكهنات بشأن إمكانية رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكانمانشستر يونايتدقد أبدى اهتمامًا قويًا بالتعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي خلال نيسان وأيار الماضيين، حيث كان يراه خيارًا مناسبًا لتعويض البرازيليكاسيميروفي خط الوسط.

وأوضح رومانو أن تشواميني وقع مؤخرًا عقدًا جديدًا مع ريال مدريد يمتد حتى صيف 2031، كما أنه مقتنع بالمشروع الرياضي للنادي الملكي تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو.

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