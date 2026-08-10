رمز الخبر: 228156
تأريخ النشر : 2026August10 - 21:21
تشواميني يغلق باب الرحيل عن ريال مدريد
كشف الصحافي الإيطالي فابريزيو رومانو أن الفرنسي أوريلين تشواميني سيواصل مسيرته مع ريال مدريد خلال الموسم المقبل، ليضع حدًا للتكهنات بشأن إمكانية رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وكان مانشستر يونايتد قد أبدى اهتمامًا قويًا بالتعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي خلال نيسان وأيار الماضيين، حيث كان يراه خيارًا مناسبًا لتعويض البرازيلي كاسيميرو في خط الوسط.
وأوضح رومانو أن تشواميني وقع مؤخرًا عقدًا جديدًا مع ريال مدريد يمتد حتى صيف 2031، كما أنه مقتنع بالمشروع الرياضي للنادي الملكي تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو.