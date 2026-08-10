تشواميني يغلق باب الرحيل عن ريال مدريد

كشف الصحافي الإيطالي فابريزيو رومانو أن الفرنسي ​أوريلين تشواميني​ سيواصل مسيرته مع ​ريال مدريد​ خلال الموسم المقبل، ليضع حدًا للتكهنات بشأن إمكانية رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان ​مانشستر يونايتد​ قد أبدى اهتمامًا قويًا بالتعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي خلال نيسان وأيار الماضيين، حيث كان يراه خيارًا مناسبًا لتعويض البرازيلي ​كاسيميرو​ في خط الوسط.

وأوضح رومانو أن تشواميني وقع مؤخرًا عقدًا جديدًا مع ريال مدريد يمتد حتى صيف 2031، كما أنه مقتنع بالمشروع الرياضي للنادي الملكي تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو.