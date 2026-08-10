فليك يشيد ببداية بيسيو مع برشلونة

ترك البلجيكي ​جيسي بيسيو​ انطباعًا إيجابيًا لدى ​هانز فليك​، مدرب ​برشلونة​، خلال ظهوره الأول مع الفريق في البطولة الودية الثلاثية أمام ​أودينيزي​ ونوتنغهام فورست، ضمن تحضيرات الموسم الجديد.

ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو»، أبدى فليك إعجابه بعدة جوانب في أداء اللاعب، خاصة تحركاته من دون كرة، وقدرته على استغلال المساحات، إلى جانب التزامه بالحفاظ على اتساع الملعب أثناء استحواذ برشلونة.

وأظهر بيسيو ثقة واضحة عند امتلاك الكرة، ولم يتأثر بكونها مشاركته الأولى مع الفريق، وهو ما عزز قناعة الجهاز الفني بإمكاناته. ويرى فليك أن اللاعب الشاب لم يكشف بعد عن كامل قدراته، بعدما حصل على وقت محدود للتأقلم مع متطلبات المدرب وأفكاره التكتيكية.

ويواصل برشلونة استعداداته للموسم الجديد، مع عودة عدد من لاعبيه إلى التدريبات الجماعية تمهيدًا لانطلاق المنافسات الرسمية.