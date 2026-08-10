تحرك ثلاثي لإبعاد انفانتينو عن رئاسة فيفا

كشفت تقارير إعلامية عن تحرك جديد تقوده ثلاثة اتحادات قارية، هي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «​يويفا​»، و​اتحاد الكونكاكاف​ و​الاتحاد الآسيوي لكرة القدم​، بهدف الضغط على ​جياني إنفانتينو​ للاستقالة من رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم «​فيفا​» وعدم الترشح لولاية جديدة.

وأوضح الصحافي الإنكليزي بن جاكوبس أن الاتحادات الثلاثة فقدت الثقة في إنفانتينو، وتطالبه بالتنحي قبل الانتخابات المقرر إقامتها في آذار من العام المقبل، مع بحثها خيارات أخرى لضمان استمرار مشاركة اللاعبين في المنافسات الدولية، من بينها تنظيم بطولات مشتركة في ما بينها.

ولا يزال «يويفا» يدعم خيار مقاطعة مسابقات «فيفا»، في ظل تصاعد الخلافات بين الطرفين.

وأشار جاكوبس إلى أن رابطة الأندية الأوروبية، برئاسة ناصر الخليفي، تدعم البيان المشترك الصادر ضد «فيفا»، رغم عدم امتلاكها حق التصويت في الانتخابات، بينما يسعى ألكسندر تشيفرين إلى تعزيز الضغط على إنفانتينو، وسط ترقب لاجتماعه مع الخليفي هذا الأسبوع.

كما يضغط تشيفرين على رابطة الأندية الأوروبية لسحب دعمها إقامة كأس العالم للأندية 2029، التي لم تتحدد الدولة المستضيفة لها حتى الآن.