ليفربول يتفق شخصيًّا مع باركولا ويواصل التفاوض مع باريس

توصل نادي ​ليفربول​ إلى اتفاق مع الفرنسي ​برادلي باركولا​، جناح ​باريس سان جيرمان​، بشأن الشروط الشخصية لعقده، في خطوة جديدة تقربه من الانتقال إلى صفوف «الريدز» خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد الصحافي الإيطالي فابريزيو رومانو أن باركولا منح موافقته على الشروط الشخصية، ليصبح ليفربول بحاجة إلى حسم الاتفاق المالي مع باريس سان جيرمان من أجل إتمام الصفقة.

ولا تزال المفاوضات بين الناديين مستمرة، في ظل تمسك باريس سان جيرمان بمطالبه المالية، خاصة أن عقد الجناح الفرنسي مع النادي يمتد حتى صيف 2028.

ويبلغ باركولا 23 عامًا، ولم يبدِ رغبة في تمديد عقده مع النادي الباريسي، ما دفع الإدارة إلى دراسة إمكانية بيعه والاستفادة ماليًا من رحيله.