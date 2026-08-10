هاري كاين يتوج بالحذاء الذهبي الأوروبي للمرة الثانية

أعلن نادي ​بايرن ميونيخ​ الألماني تتويج مهاجمه الإنكليزي ​هاري كاين​ بجائزة «​الحذاء الذهبي​» كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية خلال موسم 2025-2026، بعدما أنهى الموسم برصيد 36 هدفًا في ​الدوري الألماني​.

ويُعد هذا التتويج الثاني لكاين بالجائزة، بعدما سبق له الفوز بها في العام 2024، ليعزز مكانته بين نخبة الهدافين في القارة الأوروبية.

وسجل قائد المنتخب الإنكليزي العدد نفسه من الأهداف الذي منحه الجائزة قبل عامين، بعدما قدم موسمًا جديدًا استثنائيًا مع بايرن ميونيخ.

ومن المقرر أن يقام حفل تقديم الجائزة في متحف بايرن ميونيخ بملعب «أليانز أرينا» يوم 19 آب المقبل.

ويأتي هذا الإنجاز ليعزز حظوظ كاين في المنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعدما أصبح أحد أبرز المرشحين للجائزة بفضل مستوياته التهديفية المميزة.