فابيان رويز يوافق على الانتقال إلى تشيلسي

اقترب الإسباني ​فابيان رويز​، لاعب وسط ​باريس سان جيرمان​، من الانتقال إلى تشيلسي، بعدما وافق على الشروط الشخصية مع النادي الإنجليزي، وفقاً لتقارير صحافية.

ومن المنتظر أن يدخل الناديان في مفاوضات مباشرة خلال الأيام المقبلة لحسم تفاصيل الصفقة، قبل السماح للاعب بالسفر إلى لندن للخضوع للفحوصات الطبية.

وينتهي عقد رويز مع باريس سان جيرمان الصيف المقبل، ما يدفع النادي الفرنسي للاستماع إلى العروض تفادياً لخسارته مجاناً.

ويُعد المدرب تشابي الونسو أحد أبرز الداعمين للصفقة، في ظل رغبته بتعزيز وسط تشيلسي.

وعانى رويز من إصابة في الركبة الموسم الماضي، لكنه توج بطلاً لكأس العالم 2026 مع إسبانيا، وسجل هدفاً مهماً أمام بلجيكا في ربع النهائي.