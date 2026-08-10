باريس سان جيرمان يقترب من حسم صفقة فيران توريس

اقترب نادي ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي من التوصل إلى اتفاق شفهي مع فيران توريس، مهاجم ​برشلونة​، تمهيداً لإتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقدم النادي الفرنسي عرضاً رسمياً بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليون يورو إلى برشلونة، وسط مفاوضات وصلت إلى مراحلها النهائية.

ويرى باريس سان جيرمان أن قيمة العرض تمثل فرصة مناسبة للتعاقد مع اللاعب، خاصة مع تبقي عام واحد فقط على نهاية عقده مع النادي الكتالوني.

وكان من المتوقع أن تصل قيمة توريس إلى نحو 70 أو 80 مليون يورو لو كان مرتبطاً بعقد أطول.

ويسعى النادي الباريسي لحسم الاتفاق سريعاً، بينما يواصل برشلونة دراسة العرض قبل اتخاذ قراره النهائي.