كوكوريلا يبدأ مشواره مع ريال مدريد تحت قيادة مورينيو

بدأ الإسباني ​مارك كوكوريلا​ مشواره رسمياً مع ​ريال مدريد​، بعدما شارك في أول حصة تدريبية له مع الفريق في فالديبيباس تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو.

وأعرب المدافع عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى النادي، مؤكداً أن ارتداء القميص الأبيض يمثل مصدر فخر وشرفاً كبيراً بالنسبة له.

وأوضح كوكوريلا أنه تلقى ترحيباً حاراً من زملائه الجدد، مشيراً إلى تطلعه لتقديم كل ما لديه مع الفريق خلال الموسم المقبل.

كما كشف عن أبرز ما يمكنه إضافته إلى تشكيلة ريال مدريد، مؤكداً أن الحماس والروح والعمل الجاد والقتالية هي أبرز صفاته.

وأكد اللاعب أن فرصة تمثيل ريال مدريد كانت حلماً يصعب رفضه، وأنه يتطلع بشغف للعب أمام جماهير سانتياغو برنابيو.